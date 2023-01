Una matraquilla

Pocos de los que hoy gritan airados tuvieron la experiencia de padecer el régimen de Franco. Afortunadamente, una gran parte de nuestra sociedad desconoce la vida en un sistema donde una simple conversación crítica con el régimen podía darte un grave disgusto.

Mi generación vivió lo que algunos llaman “tardofranquismo”: en teoría una dictadura blandita. Aún así, tirar unos panfletos en la universidad te podía costar una buena docena de hostias en un oscuro calabozo. Eran frecuentes los desalojos de las clases a porrazo limpio. Los profesores eran purgados y la policía secreta colaba falsos alumnos para detectar a los comunistas, los únicos que se enfrentaban al franquismo en las fábricas y las universidades. Hasta el último estertor de aquella dictadura ‘blandita’ se estuvieron ejecutando sentencias de muerte.

Puedo entender que haya gente que siga sintiendo un rencor retrospectivo contra aquel general. Pero ese rencor, que respeto, acaba donde empieza mi derecho al olvido. No sé qué tienen de franquistas los leones del puente Serrador. Ni el Mercado. Ni siquiera la torre, dedicada ahora a todos los caídos, en la Plaza de España. ¿Que se hicieron durante el régimen? ¡Ah, vale! También la presa de Los Campitos; muchas de las barriadas donde hoy viven miles de ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes; el aeropuerto de Los Rodeos; tres cuartos del puerto; el parador de El Teide…Y mucho más, porque cuarenta años de paz a punta de bayoneta dan para mucho. Y no me veo quemando los libros o los cuadros que se hicieron en esa dictadura.

Hablan del valor simbólico de las obras. Nunca le visto bolas a los leones del Serrador. Paso todos los días por delante de estatuas, edificios y obras públicas y jamás se me ha ocurrido pensar en el jodido Franco. De hecho lo tendría perfectamente olvidado si no fuera por la moderna obsesión de recordarlo al intentar borrarlo. Y yo también reclamo mi derecho a olvidar esa España oscura. Ese país de rencores y denuncias.

Pero pongamos que en la estatua de Avalos, el tipo que va sobre el ángel volador sea el mismísimo dictador, increíblemente estilizado (de tapón a figura marcial). Y pongamos que, con la ley en la mano haya, que quitarla. ¿Quién se supone que lo va a pagar? ¿Qué otra escultura o propuesta artística está preparada para poner en su lugar? De eso, casualmente, nadie ha dicho nada. Pero si vamos a intervenir en una parte de la ciudad habrá que plantear qué nueva alternativa se propone. Y es relevante, porque si se mete la piqueta a todo lo que fue hecho durante la dictadura, esta capital, puerto y plaza quedará destruida como por una guerra. Que igual es eso.