González y Redondo, dos caras de una misma moneda

El pasado 4 de enero fallecía en Madrid a los 95 años Nicolás Redondo, sindicalista y político de máxima trascendencia que fue secretario de la UGT desde 1976 hasta 1994, en que abandonó la política y que mientras estuvo en activo no dejó de tener como meta la defensa de la clase trabajadora así como la de los jubilados.

Felipe González, así mismo personaje importante en la Transición que dentro del espectro de la vida pública española fue secretario general del PSOE desde 1974 hasta 1977 y tercer presidente del gobierno de España entre 1982 y 1996, aunque continúa dejándose ver en diferentes foros de opinión política.

Nicolás Redondo en la época franquista tuvo una vida complicada ya que fue detenido y procesado por el Régimen hasta 6 veces debido a sus actividades políticas y sindicales, sufriendo también en el año 1967 destierro con su familia en las Hurdes-Cáceres.

Felipe González, por el contrario, solo pisó durante unas horas los calabozos de la cárcel La Gaviria en Sevilla en 1974, al regreso de Suresnes. Aunque la CIA tiene claro que fue el famoso señor X de los GAL, la banda terrorista que actuó entre 1983 y 1987 y que practicó la guerra sucia contra ETA eludiendo nuevos encuentros con la cárcel a excepción del día que fue a las puertas de la prisión de Guadalajara para despedir al ministro del Interior, José Barrionuevo, y al exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, los que, según sentencia judicial, fueron los impulsores y financiadores de la acción de los GAL a su más alto nivel, y como responsables directos del secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, confundido con un miembro de ETA donde la X nunca se llegó a despejar.

Cuando en 1974 el PSOE solo contaba con 3.000 militantes en toda España y asumía en la clandestinidad la Secretaría General, Rodolfo Llopis se decidió por la mayoría que tendría que tener un relevo y la persona adecuada para sustituirlo sería Nicolás Redondo, el cual en el Congreso de Suresnes rechaza la oferta y llega a un acuerdo con el entonces llamado Isidoro, Felipe González, arropado por el denominado «clan de la tortilla» encontrándose entre las 14 personas Alfonso Guerra, Manuel Chávez, Luis Yánez, Carmen Hermosín y Carmen Romero.

Nicolás Redondo fue un contestario ante decisiones tomadas por Felipe González propiciando una huelga general el 14 de diciembre de 1988 convocada por la UGT y Comisiones Obreras debido a una dura reforma laboral que puso entre las cuerdas al gobierno; y en 1992 y 1994 convoca de nuevo dos huelgas más contra el gobierno del PSOE; y con motivo de unos presupuestos del Estado que no favorecían a los pensionistas se retiró de parlamentario en 1994.

Fue consecuente con sus principios ideológicos y es un paradigma de cómo la razón política hace frente al poder cuando este toma un rumbo equivocado y torcido. Pasó sus últimos años apartado de la política y teniendo una existencia plena de austeridad. Como siempre lo hizo.

Felipe González una vez que fue derrotado por Aznar muy poco se dejó ver por el Congreso de los Diputados, eso sí, cobrando el sueldo; así que cuando su voto fue necesario para aprobar la despenalización del aborto, no apareció por su escaño alegando que no se le había avisado a tiempo. O sea, que desde 1996 hasta 2004 que fue parlamentario, sus intervenciones no pasaron, si acaso, de cuatro.

Una vez que Felipe González deja la política activa crea una paga vitalicia para los expresidentes del gobierno, incluido él, de 80.000 euros al año. Y a la vez, en su día cobra mientras era consejero de Gas Natural 130.000 euros al año y que por las criticas que recibió deja este cargo diciendo que se aburría en él, aunque luego lo renovó. Sin embargo, actualmente es consejero del grupo Boluda, que es una Corporación Marítima de la cual cobrará su buen dinerito; así mismo da conferencias con demasiada frecuencia por las que se embolsa por cada una 40.000 euros. Además de tener empresas de la construcción a nombre de sus hijos y una finca en Cáceres (Sierra de Guadalupe) llamada El Penintencial de 50 hectáreas donde recibe a mandatarios y jerarcas del mundo.

Son dos caras de una misma moneda donde uno, Nicolás Redondo, practicó consecuentemente su ideología de izquierda y si tenía que enfrentarse al poder lo hizo, mientras el otro, Felipe González, por lo que se ve lleva tiempo desarrollando una política de izquierdas pero da la sensación de que esta política permanece en estado de divinidad, sin bajar a la tierra o en la opulencia mas descarada que la democracia hizo millonario.