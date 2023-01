Una entrevista a Alfredo Fuentes

En varias ocasiones nos hemos aproximado al legado de Francisco Dorta y Jacinto del Castillo (1888-1962), tanto en las páginas de este periódico como en el IV Congreso Internacional Historia del Periodismo Canario, celebrado en Santa Cruz de La Palma en el año 2020, donde analizamos un medio que llegaría a estar bajo su dirección con el título Heraldo de Orotava. Su firma, bajo el pseudónimo de Alfredo Fuentes, nos lleva ante un destacado intelectual, periodista y secretario del Juzgado comarcal orotavense. Numerosos artículos y contribuciones en múltiples formatos definen su perfil profesional, resultando de esa producción trabajos como Del exterior: crónicas y artículos (1917), Mujeres del Valle (1922), El Turismo en Tenerife (1924) y Flor de los campos: novela cinematográfica (1929).

El periódico El Norte, disponible para su consulta en la Biblioteca Pública Municipal de La Orotava, recoge en la jornada del 22 de diciembre de 1933 algunos datos respecto al estado de las comunicaciones y la infraestructura hotelera del momento, mediante una amena entrevista realizada a Alfredo Fuentes. Se inicia la aportación con un breve diagnóstico respecto a las carreteras entre La Orotava-Vilaflor y El Pinito-La Guancha. Para el primer enlace, expone que «no solamente facilita la ascensión al Teide, el famoso volcán, y hace que presenciemos a nuestro paso la extraña y emocionante región de Las Cañadas, sino que pone en comunicación en muy pocas horas la zona norte y sur de la isla». Respecto a la conexión El Pinito-La Guancha, manifiesta su paso por territorios de un enorme potencial agrícola, comunicando los núcleos de Los Realejos y La Guancha, transcurriendo por La Perdoma y La Cruz Santa, matizando ante esa situación la belleza que representa la vista de la cordillera de Tigaiga.

Sin embargo y pese a la necesidad de tales vías, aún tardarían muchos años en terminarse. La conexión entre La Orotava-Vilaflor no había llegado al Teide, faltando aún la parte de la carretera desde la que debía partir el funicular. El entrevistado no duda en agradecer las acciones de Bernardo Benítez de Lugo sobre tal iniciativa y recordar, al mismo tiempo, las opiniones expresadas por algunos sectores con el fin de evitar que pasara por Las Cañadas del Teide. La conexión entre El Pinito-La Guancha se trata como otra de las grandes y necesarias vías, aunque añade que no se había materializado el trayecto que pasaría por La Orotava, así como el que de La Cruz Santa tuviera que unir con el Realejo Alto, junto a otros puntos hasta La Guancha pasando por Icod el Alto.

Mucho se hablaba por entonces sobre la posibilidad de apostar por la carretera de La Esperanza a Izaña, comentando su innegable situación y perspectiva futura, aunque con un valor relativo respecto al turismo, atendiendo a las molestias que para el visitante generaría la acción continua del viento en la zona. Ofrece, además, algunos datos respecto al proyecto para la instalación del funicular al Teide, así como detalles en atención a la carretera a Vilaflor, desviando su rumbo por el Llano de Maja y Guajara. No duda en declarar, en una segunda parte de la entrevista, la importancia de los hoteles como complemento a la oferta turística, atendiendo especialmente a la visita realizada en ese contexto por el Gerente y Secretario de la Compañía Española de Hoteles Reunidos S.A. tras invitación a la isla por el Presidente del Cabildo de Tenerife, Maximino Acea Perdomo.

Alfredo Fuentes explica los beneficios que para el turista se podrían llegar a generar con la existencia de hoteles escalonados, desde el Gran Hotel Taoro hasta la cumbre, para así ofrecer pluralidad de temperaturas, «contemplándose las más variadas vegetaciones y los más diversos y espléndidos panoramas». Son, por tanto, un conjunto de ideas y reflexiones expuestas noventa años atrás en una etapa de múltiples iniciativas orientadas a un fin turístico.