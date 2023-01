Hazte un ‘selfi’ otra vez, Sam

Que anteponemos lo urgente a lo importante, ya no es una frase hecha. Sino un nuevo estilo de vida, que comienza con una pose, unas declaraciones o un retraso enfermizo, en que se plasman como realidad, aquellas necesidades que detectamos o nos demandan y que, en alguno de los casos, su obsolescencia viene de la mano con la ejecución presupuestaria.

Hay demasiados estímulos, alternativas, velocidad o atajos, cuando no, que la prioridad del administrador y del administrado divergen como bañistas huyendo de los tiburones.

Quejarse en las redes se ha convertido en una moda que no evita la falta de seguimiento de los problemas. Hoy gritamos por las colas, mañana por la burocracia, el siguiente por los impuestos, pero hay que ser perro de presa y no perro ladrador.

No debemos soltar la presa hasta que no consigamos los que queremos. En caso contrario todos jugamos a la pose y el fuego prende, sin control, en tomillo, sin que se plasmen las soluciones en el momento adecuado.

Ya no se trata de hacernos un selfi yendo de compras, se trata de hacernos un selfi haciéndonos un selfi. De locos. O como dirían en Hollywood: ¡Show must go on!

Vayamos a un concepto importantísimo, como es la productividad. No se pueden sacar ayudas para la productividad porque es un síntoma. Antes, habrá que analizar los factores que le influyen y trabajar sobre ellos:

Falta de inversión (pública y privada) elevación de costes (laboral, suministros, energéticos), encarecimiento del crédito, cargas regulatorias y burocracia, absentismo laboral, morosidad, falta de cualificación, exceso de presión fiscal y cotizaciones sociales o falta de innovación.

Encontrando la llave de los beneficios sociales que aporta, propiciaría la subida de la renta per cápita, la competitividad de las empresas, su internacionalización, incremento de salarios sin inflación ni destrucción de empleo, atracción y retención de talento, mantener el estado del bienestar y crear un tejido con nuevos emprendedores.

Como opción lúdico – festiva, podemos jugar a las frases sugerentes: Hazte un selfi otra vez, Sam