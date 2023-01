Marruecos, Canarias y los Reyes Magos

Me resultaron curiosas y significativas las noticias que aparecieron en el mundo de la prensa sobre Marruecos el día de los Reyes Magos. Primero en Google y luego en algunos periódicos locales canarios como EL DÍA. Mujeres de Nueva Canarias comentaban mantener su apoyo al pueblo saharaui al igual que lo habían realizado también antaño mujeres de la Vieja Canarias. Lo cierto es que comenzaba el año 2023 y Marruecos volvía a aparecer en el mundo de la prensa canaria. En esta ocasión al tratar las conversaciones que habían mantenido a lo largo de la reciente historia de Canarias los presidentes de nuestra Comunidad Autónoma con el rey alauita desde que Jerónimo Saavedra, del PSOE, fuese invitado en 1986. Así citaron luego al recordado Adán Martín en 2004 y a Paulino Rivero en 2012, ambos de Coalición Canaria. Por eso me llamó la atención la ausencia de alguna visita oficial del actual presidente autonómico, el socialista Víctor Torres, al rey de Marruecos, Mohamed VI. Seguro que estará muy ocupado con los asuntos pendientes de su reinado tanto en Europa como en África.

Sin embargo en los medios oficiales canarios y españoles se apunta que la pandemia de la covid-19, por un lado, y el deterioro de las relaciones entre España y Marruecos, por otro, han sido los culpables de la ausencia de la visita oficial del presidente canario, Ángel Víctor Torres a Rabat, a cuatro meses de las elecciones españolas. No sé cuáles han sido en realidad los impedimentos pero no me extrañaría que fueran los apuntados por los analistas canarios al relacionarlos con el giro político realizado por los responsables socialistas españoles respecto al apoyo sahariano a Marruecos, y por el presidente Pedro Sánchez en particular, que no de su gobierno en política de asuntos exteriores como señala la Constitución. Había que preguntárselo al periodista español Ignacio Cembrero, experto en asuntos del Sahara.

Lo curioso del caso es que el Qatargate parece que también ha afectado al mundo de la Unión Europea y a Marruecos. De hecho el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, y el español Josep Borrell, Alto representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, intentaron soslayar varios asuntos espinosos de las relaciones bilaterales, ya que el ministro marroquí denunció el acoso judicial y mediático que de manera continua está sufriendo su país por la investigación que está realizando el Parlamento Europeo y tribunales belgas ante la posible implicación de Marruecos en la trama corruptiva de sobornos a Qatar.

La posición de Borrell al respecto fue dura y aclaró que en la UE no puede haber impunidad para la corrupción. Sin embargo no es de recibo que El País en una festividad como la de los Reyes Magos en España, un 6 de enero, viernes, no cuente en su periódico la visita oficial de Josep Borrell a Rabat para que explique lo sucedido entre Marruecos y la Unión Europea por las denuncias en el Catargate. Sus razones tendrán pero parece que los Reyes Magos, venidos de Oriente, se olvidaron de traer el oro, el incienso y la mirra. Y eso que le he escrito en varias ocasiones a la directora del citado periódico español algunas noticias, para Cartas a la Directora, sobre la posición de la Unión Europea respecto al Sahara y de manera concreta mi petición a la ONU tal como lo recordó Cembrero en noviembre de 2001, entonces corresponsal español de El País en Rabat, en un debate surgido en Naciones Unidas por dar a conocer en Nueva York, por parte del gobierno belga, la posición de la UE una vez que se lo solicité oficialmente en Bruselas a mi vuelta de la visita oficial que hicimos a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduff, en Argelia, como miembro de la delegación parlamentaria europea. Entonces la delegación francesa se opuso a la delegaciones belga y española, que apoyaron la contestación oficial que la UE había dado a mi pregunta como eurodiputado español por Coalición Canaria. Ahí se le notó el plumero a Francia.

La verdad es que resulta difícil de entender, después de tantos años, la práctica autorizada por la Unión Europea de la existencia de oficinas de lobby ante la Comisión y el Parlamento Europeos por parte de algunas empresas y de algunos gobiernos, como sucedió con el caso de la querella reciente del gobierno de Rabat contra un exeurodiputado francés por difamación en un acuerdo de libre comercio de la UE con el país magrebí. Menos mal que en El País Semanal del 8 de enero de 2023 se publicó un artículo de Rosa Montero acerca del Mundial celebrado en Qatar. Les recomiendo que no dejen de leerlo.

Curiosamente y pese a ser un periodista aficionado, algunos políticos canarios, y no siempre de mi partido, me insisten en que siga escribiendo de manera sistemática sobre aquellos asuntos que ellos consideran necesarios e imprescindibles recordar a partir de 1978, año de la Transición y comienzo de mis continuas vivencias políticas. Una de ellas es la que se refiere al Sahara. Espero que los Reyes Magos me lo recuerden.