Érase otra vez

Buscando algunas cosas a través de Internet, acabo de encontrar este escrito, Érase una vez, que me fue publicado el 30 de agosto de 2011, hace casi 12 años. Entonces yo escribía sin parar, como siempre en mi línea habitual de denuncias y reclamaciones, contra la corrupción y en defensa del Medio Ambiente.

Es curioso, primordialmente hablaba de la escollera de San Andrés y de su vital necesidad, después de unos graves incidentes ocasionados por un fuerte oleaje. Y claro, como es habitual por esta tierra, a esa urgente obra de protección del frente de San Andrés, le colgaban, sí o sí, una marina deportiva privada a su vera, como pelotazo añadido. Al final, con la lucha del pueblo y el masivo apoyo de la ciudadanía, hicieron la escollera y se abortó el pelotazo. Lucha ganada por partida doble.

Hablaba también del dique de la Escuela de Náutica, deteriorado por otro temporal muchos años atrás. Solicitaba su arreglo, ya que se utilizaba para impartir prácticas de docencia pública de esa carrera, que yo mismo terminé en esa escuela.

Sucedió lo habitual, esas obras no llegaban, no interesaban para nada a pesar de ser una inversión pública. Flotaba en el ambiente que otro pelotazo, otra marina deportiva privada creo recordar que de nombre de Marina Azul, trataba de hacerse con toda esa franja de litoral, a cambio de una limosna para la Escuela de Náutica.

Otro pollo, está vez el barrio de Valleseco montó en cólera y se constituyeron en una dura lucha, con una acampada permanente incluida. Con total apoyo de los ciudadanos y respaldados por Asamblea por Tenerife, se tiró p’alante contra la especulación y en defensa del poco litoral que le quedaba libre a Santa Cruz, del que pretendían apropiarse.

Finalmente, la lucha se ganó, se abortó ese enésimo pelotazo y se recuperó esa franja de litoral para el interés público, hoy en obras ya a punto de hacerse realidad, de la playa de Valleseco. Si bien el muellito de la Escuela de Náutica sigue en la misma lamentable situación, no se entiende por qué, a no ser que pretendan cerrar esa facultad. Todo un enorme logro de la lucha ciudadana y un claro ejemplo de que las luchas firmes y congruentes se pueden ganar.

También hablaba del «indecente mamotreto» y de su imperiosa necesidad de que fuera demolido, porque, aparte de que era un emblema de corrupción, se apropiaba de un enorme espacio público que no procedía. Como ya saben, finalmente entre tod@s lo tumbamos, más lo que sucedió a su alrededor, con penas de cárcel incluidas. Lógicamente, no puedo evitar en este momento acordarme de Lola Schneider y su afán en esta lucha. Besos al cielo para ti, querida amiga luchadora, tod@s te seguimos queriendo mucho.

Y como no podía ser de otra manera, volvía a la carga con mi reclamación interminable de cada día, NO al Puerto de Granadilla, que finalmente se hizo realidad pese a su enorme oposición. Los políticos, TODOS, salvo ciertas excepciones como el amigo Pedro Anatael Meneses o la alcaldesa de Granadilla Carmen Nieves Gaspar y su equipo, se sumaron al SÍ e inclinaron la balanza en nuestra contra. Hoy tienen escondidas sus cabezas con el fracaso de este Puerto, prácticamente sin uso por no ser idónea su ubicación, tal y como vaticinábamos en nuestra lucha. Algún político tiene un echadero en la actualidad, pero no quiero dar más nombres que los que ya he dado, que siempre estuvieron a nuestro lado.

Finalizaba ese escrito mío, que por cierto está publicado en eldiario.es, con una frase muy recurrente. «Nosotros solo podemos seguir luchando y reclamando lo que es justo, pero necesitamos de políticos honestos y congruentes...»

Esto es lo que hay, tenemos que seguir luchando para conseguir nuestros objetivos, que no son otros más allá de que se imponga el interés general por encima del particular, de pelotazos y de especuladores, abortar los desmanes, que se respete el medio ambiente y el medio natural terrestre y marino, que se conserven los entornos naturales protegidos y sus cercanías, o rechazar las inversiones suntuosas que no llevan a ninguna parte, etc. Algo muy difícil de conseguir aquí, dados los muchos antecedentes que ya tenemos. Luchar es la clave, la lucha que no se gana es porque se abandona, y esto se suele cumplir.