La ola de los pronósticos

Si se cumplen los pronósticos de las encuestas que no mangonea el CIS, en mayo se va a producir la ola que le va a dar el primer revolcón a la izquierda en el Gobierno, pero que no va a ser nada con la que anuncian para finales de año. Pedro Sánchez, experto en resiliencia, es capaz de sacar incontables conejos de la chistera política. Y hasta momias, como la de Franco, cuando le ha hecho falta. Pero este año lo tiene crudo.

Pero Feijoo no debería alegrarse demasiado, porque el cartero siempre llama dos veces. Si el pacto de Gobierno que teledirigen los independentistas catalanes se derrumba, se va a liar parda. Con una España desfondada por el nivel de gasto público que está consolidando Sánchez y su tropa, a los conservadores les va a tocar, otra vez, administrar la época de las vacas flacas: la puñetera austeridad, la contención presupuestaria y la misa del gallo.

Y lo que es más, al «gobierno ilegítimo» de Feijoo le van a embrear desde el minuto uno. Como hicieron con Rajoy en el 2016, cuando un joven Bolsonaro, digo Iglesias, jaleaba a las masas que querían primero tomar el Congreso de los Diputados y después rodearlo para desahogarse dándole patadas a las vallas y a la pasma, ya que no había diputados a mano. Aquello no fue trumpismo, como tampoco las hostias que les dieron a los diputados catalanes, solo porque no había tipos con gorros de cuernos de bisonte ni se robaron los bocadillos del bar del Congreso, que es lo más valioso que hay por allí.

Los independentistas catalanes, despenalizado el camino del Viva Cartagena, se tirarán otra vez al monte para declarar nuevamente la soberanía unilateral de la barretina o darle un segundo uso a las urnas con un nuevo referéndum sin piolines. Y como Feijoo no es Lula, si interviene los poderes de la autonomía catalana –como hizo el presidente brasileño con el tarambana del gobernador federal de Brasilia– será considerado como un acto dictatorial de la derecha franquista. Oh, sí.

O lo que es lo mismo, que si a la gente le da por cobrarse con el PSOE los pecados de Pedro Sánchez –tanta palabra convertida en humo de pajas y pajas de humo– que se vayan preparando en el PP con la que luego les van a liar en la calle. Volverán las huelgas generales y miles de ilustres cesantes, desalojados de años de prosperidad y salarios que jamás habían visto en su puñetera vida, se lanzarán a la batalla por la vuelta al puesto perdido. Los acomodados, cuando pierden, regresan del poder al chalé. Los proletarios salen del coche oficial al paro. De ahí que Pedro Sánchez les diga a sus socios: «O el diluvio o yo». Pero será el diluvio.