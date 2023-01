Hay barrios por donde el tiempo no pasa. Dicen los más viejos que en la periferia, la vida suele escribir un paréntesis para actualizar el sistema y redirigir la veleta que el viento desconfiguró. Una mera cuestión de supervivencia. Los barrios son como las matrioshkas, con capacidad para englobar distintas realidades que encajan unas dentro de las otras. Ecosistemas variopintos que acaban confluyendo en el mismo lugar: el bar. Y es allí donde Maruca y Celestino, una icónica y clásica pareja de septuagenarios, siguen queriendo encontrar tras la barra de Casa Mel el elixir de la eterna juventud. Arrugados como pasas y con las marcas propias de quien no lo ha tenido nada fácil en la vida, los tortolitos deconstruyen los catálogos de Mango y Stradivarius para adaptarlo a su anhelo de pubescencia artificial. Pantalones de pitillo, camisetas apretadas, taconazos sin venir a cuento… y una larga lista de prendas más propias de los protagonistas de Sensación de Vivir que de dos señores bien entrados en años. La última incorporación de Celestino fue un vaquero crop, con camiseta slim y tenis de plataformas que sacó a mitad de precio en las rebajas de Confecciones Loly. Un playboy de los suburbios que causa sensación entre los comunes y que siempre está en el orden del día del consejo de sabios que sienta cátedra en la terraza de Mel. Ni el propio Benito Pérez Galdós podría pasar por alto el garbo de esos dos muchachos que celebran los cumpleaños restando velas en la tarta. Como sigue el protocolo de todos los martes, el Consejo de administración que decide los designios de las fiestas de la calle nueva abordó una intensa y discutida jornada de reflexión que se saldó con una conclusión realmente sorprendente: Maruca y Celestino tienen midorexia. Parece ser que es el afán de ciertas personas de edad madura por mantenerse y actuar como si fueran más jóvenes. Los datos empíricos no engañan; ambos cumplen a la perfección los síntomas de este trastorno. Analizamos el material en cuestión y vimos que se considera midorexia a sentir de forma real una autoestima mejor que cuando se tenían 30 años, característica notoria en los dos efebos. Los expertos han demostrado que se relaciona con una afirmación general de las sociedades hacia juvenilizarse, y aunque también le afecta a Celestino, es cierto que en la mujer hay más presión social sobre estereotipos, dado que el ojo social está más impuesto hacia el proceso de envejecimiento femenino. En una de nuestras juntas ordinarias le expusimos el asunto a los principales afectados, y su respuesta fue tan predecible como concluyente: «Nosotros no tenemos hetedoxia de esa, y nunca nos han gustado las cosas raras. Yo y Maruca nos ponemos lo que nos da la gana y, además, tienes que ver cómo nos miran cuando vamos a Alcampo a comprar, que así da gusto salir; déjense de boberías y pónganse a trabajar que están todo el día de culichichis poniendo verde a todo el mundo». Confirmamos que era la reacción representativa de una persona que padece midorexia, porque nosotros ya éramos expertos en este asunto por la Universidad de Oxfra. Sin embargo, no todo se hereda. El hijo de la simpática pareja, Harry el ventorrillo, se pasa la vida en cholas y pantalón corto del Real Madrid. Tiene más historias que el último libro del príncipe Harry, pero él no reniega de su familia: «Mis padres parecen dos niños chicos, pero tampoco le hacen mal a nadie, que cada uno sea libre de hacer lo que quiera siempre y cuando no moleste a los demás». Tras estas palabras cargadas de sentido común y coherencia, volvimos a ratificar la grandeza y sabiduría que conservan los barrios. Y es tan grande como la nobleza de gente del calibre de Celestino y Maruca. Ellos sí que son 60-90-60 de pura honestidad. Toda una vida trabajando y ayudando a sus vecinos con lo poco que tenían, porque los más humildes son los que más dan. Ellos seguirán en el Bar de Mel y vistiendo como chicos de 20 años. Volverán a desfilar en la pasarela que se monta frente a la casa de Vidina por las fiestas. Seguirán siendo felices a su manera. Y que así sea.

@luisfeblesc