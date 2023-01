Otro referéndum

Un ciudadano de la España de ahora no puede ser conservador si es agnóstico o cree en el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. Y no puede ser de izquierdas si cree en el derecho a la propiedad y a la libertad individual. Hay mucha gente que no encaja en ningún sitio, así que resulta más fácil estar contra quienes gobiernan, sean quienes sean. El personal es, más que nada, oposición. Porque los mejores gobernantes no son los que están en el poder, sino los que están en la calle, donde además puedes encontrar los mejores entrenadores de fútbol, los más cualificados estrategas económicos y los más solventes tertulianos.

Unidas Podemos, apelando a esa soberanía popular, que antes era nacional, ha pedido al Parlamento Vasco que reclame a las Cortes un referéndum –otro, como el catalán– para instaurar la República. Según la izquierda podemita no seremos una democracia mientras la Jefatura del Estado sea hereditaria, porque aunque la figura del rey fue votada con la Constitución del 78, no hubo un refrendo exclusivo de la Monarquía, ya que iba en el paquete constitucional. El problema de Podemos no solo es que haya heredado, junto al comunismo, esa enfermedad infantil del izquierdismo, sino que además se les ha borrado la memoria. La amnesia de los españoles progres es espeluznante y el recuerdo les llega solo hasta el franquismo. Olvidan que el nacimiento de la primera y la segunda república en España no fue plebiscitario y que la forma tradicional de gobierno, que deviene de siglos, es precisamente la Monarquía. La Primera República se proclamó en las Cortes –por los políticos– tras la abdicación del rey Amadeo de Saboya en 1873. Fue un sin dios y duró menos de dos años hasta que los militares dijeron «se acabó». Lo tradicional de los espadones. La Segunda República también se proclamó por los políticos en 1931, tras unas elecciones municipales ganadas por los republicanos en las grandes ciudades, mientras otro rey, Alfonso XIII, tomaba las de Villadiego con un «ahí os quedáis». Fue otro sin dios y acabó en un golpe de Estado de los militares en 1936 y con una guerra civil que dio paso a la dictadura franquista, en 1939. La historia no es un buen aval para defender la república en España, que en toda su vida no ha sido republicana más de una década. Y encima siempre la ha liado parda. Es cierto que la república, con matices, es la forma de gobierno más racional. Pero hay ejemplos de repúblicas sangrientas y monarquías prósperas. Lo mismo que al revés. La historia tiene de todo. Y al final, como decía Deng Xiaoping, gato blanco, gato negro, ¡qué más da si caza ratones!