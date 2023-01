Necesidad de Europa

Un cierto control público de la economía de mercado es parte inseparable del estado de bienestar. El trabajo no es una mercancía sino un atributo del ser humano, y es necesario compatibilizar ciertos derechos laborales con la autorregulación de la economía, de la que depende la mejor asignación de los recursos. La legislación laboral es, pues, parte de la civilización y aquí tenemos ya experiencia sobre el papel que desempeñan las normas en el desarrollo ordenado de la actividad y de la creación de riqueza.

Pero estamos en la época de la globalización y muchas de las empresas que hoy articulan el tejido económico de los países son multinacionales que difícilmente se atienen a razones y que actúan guiadas no por la suma de sus intereses nacionales sino por su interés general, que puede o no coincidir con los de sus diferentes sedes. Así, Amazon ha anunciado que va a realizar 18.000 despidos y Metha (Facebook), 11.000. No se sabe qué pasará con las filiales españolas, pero sus trabajadores deben estar lógicamente preocupados.

Esta cuestión laboral se relaciona con la fiscal. Todavía se producen en Europa deslocalizaciones debidas al dumping fiscal que realizan Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos… Quienes no jugamos a ese juego estamos desprotegidos. Por lo que es evidente que la solución estriba en fortalecer y unificar Europa. Las multinacionales tendrán que ajustarse a las reglas de las grandes potencias –la UE entre ellas– y no convertirse ellas mismas en árbitros de la situación.