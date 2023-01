Alimentos de lujo

Hay gente que exige al Gobierno de Canarias que baje el IGIC sobre los alimentos de primera necesidad. Es flipante, porque en las islas no hay fiscalidad sobre los productos básicos de alimentación. Y solo faltaría. ¡Con lo que cuesta importarlos y los impuestos que paga la entrada de mercancías, si encima se gravara la venta minorista nos desfondarían el bolsillo!

Sin embargo, en verdad os digo, queridos fieles de la iglesia del cabreo, que los precios de la alimentación se han disparado. La subida a los cielos de la cesta de la compra no es algo nuevo. El archipiélago siempre ha estado en los puestos más altos del costo de la vida en España. Vivir en donde el diablo perdió el rabo tiene ese problema, entre otros. O sea, lo que nos machaca no son –solo– los impuestos sino lo caro que resulta importar mercancías. Cuando salimos de la pandemia, alquilar un contenedor era como comprarse un piso. Todo el mundo salió de la crisis con la necesidad de consumir y no había cama para tanta gente.

El plan de ayudas del Gobierno español no compensa el sablazo fiscal que nos han pegado el año pasado. Y el que nos van a dar en este. Para empezar, la gasolina ya ha subido 20 céntimos por litro. No es la ruina, pero se notará en el bolsillo. Y la inflación sigue aquí, pegada a los precios como una lapa.

La bajada del IVA a la alimentación en Península ha provocado que en Canarias los alimentos sean más caros que en el resto de España. O sea, mundo al revés. Pero en el caso de las islas el problema no es solo la inflación sino la importación. De momento aguantamos, porque aquí todo depende del turismo, que va bien. No hay que romperse mucho la cabeza: si los europeos siguen viniendo masivamente, seguiremos aguantando; si dan la espantada, porque la crisis muerde en Alemania o Gran Bretaña, las cosas se nos van a poner más negras que las patas de un grillo.

Ahora mismo algunos celebran que tenemos las mejores cifras de empleo. Están de coña. Se hacen trampas al solitario descontando como ocupados a veinte mil fijos discontinuos, que es otra manera de llamar a los parados. Y para más joder, el bajo nivel salarial de las islas ha generado un precariado laboral merced al cual perfectamente se puede estar currando y andar en las fronteras de la miseria.

Después de un combate contra la pobreza a Canarias le han llovido hostias por todos lados. Un golpe más y puede acabar en la lona. No hay más que ver la caída de la renta disponible por persona o el aumento de las colas del hambre. Estamos como ese boxeador que pregunta en su esquina cómo va el combate y le responden: «si lo matas, empatas». Y el 2023 está en su esquina, poniéndose los guantes.