El año 2023 no se anda con chiquitas. Viene empujando con claridad desde los últimos días de 2022. Primero a Pelé, el rey del fútbol mundial, y luego al papa alemán Ratzinger, Benedicto XVI, que no le hizo caso a su colega argentino Francisco y se ausentó. Y como ellos un grupo de ciudadanos del mundo canario entre los cuales había amigos y familiares, como sucedió en el verano con la consuegra Lola Ortíz y la parienta Fefita Dorta en el valle de La Orotava. Lo cierto es que 2023 estaba a la vuelta de la esquina y los amigos nos cruzamos frases respecto al año nuevo que se nos venía encima. De todos ellos elegí dos. Uno que me envió desde la capital tinerfeña un conocido letrado que me escribió: «Para el 2023 te deseo Salud, Suerte, Larga Vida, Calidad, Liquidez y mucho, mucho Amor». El otro me llegó desde la isla del Meridiano, El Hierro, y decía: «Feliz año 23 y que el nuevo año humanice un poco más a nuestra sociedad». No puedo olvidar en este sentido al amigo Jaime Coello Bravo cuando recuerda a su abuelo materno, Telesforo Bravo, amigo y maestro en la Peña Baeza, cuando escribe en enero de 1936, trabajando en la isla de La Gomera treinta años antes que este relator: «Yo busco infinitos rincones donde posar mi alma.». Tuve la suerte de seguirle y elegí La Gomera y El Hierro, los rincones de Vallehermoso y La Restinga, respectivamente. El amigo Imeldo Bello Baeza fue testigo de excepción de mis deseos cuando el Icona conformaba a nivel estatal la conservación de la naturaleza en los años de 1970 y 1980.

Cuando se piensa en continuar viviendo otro año más hay que hacer referencia a los retos sociopolíticos de 2023 y de manera particular a la salud, al dinero y al amor como bien cita la famosa canción popular pero mes por mes. Así que para enero además de disfrutar del concierto de la Filarmónica de Viena el domingo 1, espero celebrar los 81 años a finales del mismo mes después de recibir la visita nocturna de los Reyes magos de Oriente el día 5. Para los primeros días de febrero celebraremos la Candelaria y el natalicio de Agustín de Betancourt. Para marzo esperamos disfrutar en el Liceo de Taoro de la Orotava, el sábado 11, de una exposición de pinturas de la amiga canaria-argentina-francesa, María Amaral, así como de un concierto musical; al igual que la presentación en el salón noble del ayuntamiento de la Villa de un libro sobre La Orotava y sus Alfombras a finales de dicho mes, obra de los ingenieros Carlos Tabares y este relator, que es un trabajo cultural promovido por la empresa Effico. En los primeros días de abril, 6 y 7, celebraremos la Semana Santa y en mayo repartiremos las semanas entre el día 6, fecha de la ausencia de Alejandro de Humboldt, y el domingo 28, elecciones en ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma de Canarias. En junio, entre el 15 al 18, repartiremos fiestas en La Orotava, entre el jueves de las Alfombras del Corpus y la Romería de San Isidro el domingo 18. El 23 de junio lo dedicaremos a recordar a Humboldt en los jardines del Sitio Litre y el IEHC del Puerto de la Cruz, sin olvidar las fiestas portuenses de la Virgen del Carmen en julio. No faltarán vacaciones en La Restinga de El Hierro en algunas semanas de agosto y el 14 de septiembre celebraremos el natalicio del admirado naturalista Alejandro de Humboldt en Berlín, y el 4 de octubre los 75 años de la comunidad salesiana en el colegio de San Isidro de La Orotava. Si puedo pienso escribir un libro sobre mis escritos. En el segundo semestre del año 2023, entre julio y diciembre, España presidirá el turno del Consejo de Ministros de la Unión Europea, y en diciembre del mismo año 2023 tendrá lugar el reparto de actividades civiles, religiosas y culturales donde sobresalen el puente de la semana que va del lunes 4 al domingo 10, con énfasis el día 6 en la fiesta de la Constitución española, el viernes 8 en la festividad de la Concepción y el domingo 10 en la efemérides de los 121 años del natalicio de la poeta cubana Dulce María Loynaz, que tradicionalmente celebramos en la Atalaya del Parque del Taoro en el Puerto de la Cruz. Con todo ello queremos decir que desde ahora hay que planificar nuestros retos sociopolíticos tanto en el Molino de Ana, en La Piedad de La Orotava, como en la ACH de Canarias con sede en la Casa Lercaro de la Villa de La Orotava. Para entonces tenemos que tener en cuenta las elecciones del domingo 28 de mayo, para disfrutar de unos nuevos equipos humanos y políticos en la gestión de la administración de nuestros municipios e islas, así como en la de la Comunidad Autónoma de Canarias. También en noviembre de 2023 está previsto que se celebren elecciones generales en España dejándose para 2024 las elecciones al Parlamento Europeo. Confiemos que la democracia se mantenga viva y podamos disponer de un nuevo orden, tanto nacional como internacional, donde predomine la Paz y se acaben las guerras. Como podrá comprobarse, el año de 2023 estará relleno de cambios políticos y en ese sentido es de esperar que la sociedad canaria, española y europea en general podamos disfrutar de procesos positivos orientados a reforzar la democracia que tanto nos ha costado conseguir desde hace unos 40 a 50 años cuando se aprobó la Transición política de 1978.