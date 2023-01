‘El Pensador’ no merece el desasosiego

No es difícil imaginar El Pensador, la impresionante escultura de Rodin, en cualquier parte, ciudad, pueblo, esquina, escalera, bosque o museo, del mundo, pues esta obra de arte es un antídoto de la prisa con la que tantas veces los seres humanos liquidamos las discusiones o las incertidumbres a los que nos conduce la vida.

Muchos museos del mundo la han querido, y la quieren, y la tienen entre sus pertenencias, acaso como símbolo del sosiego que se busca también en esos receptáculos del arte. Desde hace años, siglos, el arte es también objeto de valoraciones mezquinas, que parten de la ambición a que da pie el ansia de dinero, del que vende, trafica o compra para ganar más con lo que produjo otro. Hay artistas que murieron pobres, y entristecidos o locos, cuyo trabajo sirvió luego para que avispados, o avisados, del mercado del arte hicieran una vida infinitamente mejor que aquella que tuvieron quienes hicieron de su aspiración un homenaje a la belleza.

Ahora hemos tenido en Santa Cruz de Tenerife, en la capital de la isla, en la patria en la que nacieron Óscar Domínguez o Tomás de Iriarte o Pilar Lojendio, la oportunidad de tener entre las obras de arte visitantes, la contribución de Rodin en la forma de un grupo de esculturas suyas que hubieran sido ubicadas en el bello, y de momento casi sin uso, lugar donde estuvo un colegio de monjas que fue centro educativo muy principal de la ciudad.

El sitio, un edificio muy notable, central en Santa Cruz, va ser remodelado y en ello trabaja el muy importante arquitecto insular Fernando Menis, muy premiado en todo el mundo y muy querido en la ciudad y en las islas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, creyó interesante explorar la posibilidad de que en ese emblema arquitectónico santacrucero se instalara una secuela del Museo Rodin y para eso hizo gestiones que fueron anunciadas hace más de un año. El desenlace de ese propósito se ha producido esta semana, tras una polémica que se precipitó recientemente, en la que intervinieron políticos, instituciones artísticas, particulares e incluso academias directamente interesadas en que la discusión tuviera uno u otro desenlace. Las posiciones en contra, que tenían en cuenta, entre otros factores, el exceso de gasto público que supondría la verificación de la idea del alcalde, terminaron ganando la partida, pero fue el propio Museo Rodin, y no el ayuntamiento, el que finalmente decidió acabar con la naturaleza misma del proyecto.

En la carta en la que el citado museo decía, como diría Robert Graves, adiós a todo esto, dejaba una puerta abierta a una reflexión. Y lo hizo en estos términos: «En este contexto [las reacciones que había habido en la ciudad], señor alcalde, quería informarle que nos parece prudente no continuar con este proyecto. Sepa que esta es una decisión cuidadosamente considerada y tomada con pesar. No obstante, esperamos que se desarrolle una reflexión, al servicio de la ciudad de Santa Cruz, y más allá de las ideologías, para hacer que la Cultura compartida por todos sea un éxito colectivo».

El sosiego que respira esa carta, al menos según la sensación de este cronista, contrasta con el tono que ha podido observarse en la reacción general precipitada en las últimas semanas. Y es interesante señalar que esa misma propuesta de reflexión que contiene la misiva señalada ya se hizo notar por una autoridad importante del mundo del arte en cuanto se puso de manifiesto, por parte del Ayuntamiento santacrucero, el interés por atraer a la capital de la isla dotaciones controladas por el Museo Rodin.

Hace un año, en efecto, el que fuera director del TEA, Javier González de Durana, importante especialista en la gestión museística, publicó en ArquiLectura un largo artículo en el que explicaba la importancia que tenía, entonces, «promover una conversación sobre la idoneidad –o falta de ella– de dicho Museo Rodin, así como, en el caso de decidir llevarlo adelante, sobre el proceso de su materialización, selección de contenidos, gestión de los mismos, criterios de funcionamiento, estrategias de relación con otros proyectos culturales, etcétera».

Ese debate sugerido por González de Durana, miembro de la Comisión de Esculturas del Colegio de Arquitectos, no tuvo efecto sino cuando algunas de las instituciones interesadas en el porvenir de esa idea y otras de carácter político decidieron que había que subir el tono de la discusión que hasta entonces se había diluido por las razones que fuera.

Quienes estaban a favor, porque no querían presentar en público sus modos de verlo, y los que estaban en contra, o eran tibios, por si acaso. En ese descuido de lo que hubiera significado un interesante debate ciudadano puede cifrarse ahora el tono, verdaderamente agrio, e incluso desconsiderado en algunos casos, de la diatriba que ha conducido, de una manera u otra, a una cancelación a la que probablemente se hubiera llegado también en otros tonos.

Ese debate sugerido por Durana no tuvo lugar, y al final puede decirse que quedaron sin responder cuestiones que el importante experto en el arte y en los museos hacía para llegar a este desafío que, por supuesto, se pasó por alto: «¿No habría que pensar esto un poco más detenidamente?».

No, no hubo manera de pensarlo más detenidamente porque tardó en abrirse el indicado debate y porque no hubo sosiego ni para pensar ni, por decirlo así, para poner en su sitio (o no ponerlo) a Rodin. Se lanzaron muchas propuestas, cuando ya se abrió la cancelación como el final de una batalla, entre ellas que se usara esa recomposición del viejo Colegio de la Asunción para introducir allí esculturas de artistas canarios.

Hubiera estado bien, y estaría muy bien, si al final es la escultura el asunto que ayuda a definir el extraordinario espacio de que se trata. Y seguramente sería un uso muy en consonancia con la vocación que inspiró para Santa Cruz el propio Colegio de Arquitectos que, en un clima de mayor sosiego, por cierto, impulsó hace medio siglo la primera Exposición de Esculturas en la Calle cuyo éxito no tuvo contestación sino un amplio apoyo. Ahora que ya se fue el agua por el barranco estaría bien, además, que Ayuntamiento, pros y contras iniciaran ese debate a ver qué se hace al fin con ese dinero que era una inversión notable para la cultura. Sería una lástima que esto tampoco se hiciera, porque entonces se pondrían en evidencia las voluntades que había de hacer algo o de no hacer nada por la cultura, la ciudad, la isla y, en definitiva, las islas.

Por cierto, entre esas esculturas que vinieron a Tenerife hace medio siglo y que fueron parte de ese museo callejero que aun se mantiene, con apoyos muy importantes, estaba una de Óscar Domínguez, tinerfeño de Tacoronte, que desde entonces ha recibido, y recibe, el homenaje continuado, en exposiciones y libros, de sus paisanos, pero que no consiguió imponer su nombre en el museo principal de la isla que de un día a otro, y ante una indiferencia que ahora llama la atención, pasó de llamarse de Óscar Domínguez a recibir el acrónimo que hoy lo distingue, el TEA.

No hubo sosiego para Domínguez, no hubo sosiego para decirle sí o no a Rodin, y ojalá que ahora no sea tarde incluso para ese debate que hace un año pedía, con una enorme elegancia civil, Javier González de Durana.