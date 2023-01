Ningún político da la talla

Según una encuesta del CIS los políticos están más pendientes de sus intereses particulares, partidistas y de mantenerse en el poder a toda costa que de solucionar con audacia, valentía y decisión los múltiples problemas que aturden y desmotivan a los ciudadanos.

Ninguno de ellos, comenzando por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y terminando por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ni siquiera raspan el aprobado social. Su falta de liderazgo consecuente y positivo que confunden con falsas promesas y demagogias encandilantes hacen que estén situados ante la gente como enemigos de sí mismos sin ponerse colorados ante la ausencia de concreción y resolución de problemas candentes como es que la pobreza severa en Canarias, por ejemplo, se dispare un 49 por ciento, lo que afecta a más de 380.000 personas de la población; donde los salarios están llenos de discursos y de falta de lo necesario para que la gente pueda comer, vivir y nutrirse adecuadamente, mientras ven cómo las palabras que se dicen y las actitudes que se desarrollan van en contra de la situación que existe, de la cual son los protagonistas causantes.

No es la guerra de Ucrania, no es el coste de los carburantes ni la falsa inflación que nos dicen tienen controlada, dado que la gente, desde su miseria, no se cansa de ver el buen vivir de los que nos gobiernan con viajes plenos de escándalo donde se desplazan con aviones que el Estado ha puesto a su disposición y que usan con demasiada frecuencia para cuestiones al margen de su cargo publico.

No es lo que se ha dicho de la isla de La Palma desde los que han situado para vivir en una especie de contenedores sociales sin descaro alguno o de los que están pendientes de regresar a sus casas aún cercadas o destruidas por la lava del volcán, junto a sus fincas, que no se abordó con la premura debida estando a la espera no de palabras huecas sino llenas de contenido y den satisfacción a aquellos que continúan padeciendo situaciones verdaderamente calamitosas.

No es lo que se ha dicho sobre leyes que han determinado la protección de seres débiles cuando desde la desfachatez se ignora la falta de conocimiento sociológico para haberlas abordado con consecuencia legitimándolas técnicamente, lo que se ha dejado al aire y que los vientos soplen no con tanta fuerza, pendiente de la suerte que estas cuestiones sobre los malhechores vayan a más y pongan la cara colorada a la ministra de Igualdad, que confunde la soberbia con la adecuada reflexión para corregir lo que haya que corregir.

No es que los tribunales de justicia estén asustados por leyes que han emanado deprisa y corriendo desde un parlamento secuestrado por intereses partidistas y se den la mano la malversación y la insumisión con tal que el poder se continúe manteniendo por el Gobierno de turno sin tener ningún tipo de preocupación de que esto pueda desencadenar violencia, ya no solo dialéctica sino de otro tipo, que la torpeza de los gobiernos han ocasionado a lo largo de la historia duros desajustes sociales que no se solucionan ni siquiera con la leyes porque el descontrol puede ser imprevisible y desafortunado.

No es que se afanen en requerir a la población que colaboren desde las aceras de la calle con las altas instancias del poder, porque muchos ya lo hacen y si otros se han cansado es porque han visto que los han usado como pretexto obteniendo a cambio mas incertidumbre que la que sufrían. Por lo que si quieren avanzar hacia el aprobado deben abandonar la mentira para que no asalte a la palabra como forma de propaganda y se afanen en hablar claro, sin ambages y que la seriedad acompañe a la acción política para que se hagan comprender por todo el mundo, dejando de lado su electoralismo para que no determinen las frustraciones y suspensos de la sociedad.