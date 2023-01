Así entró el año

A los 314 días de guerra cruel e injustificable, provocada por un criminal de alto poder y baja talla moral que, hasta el último año, actuó a sus anchas, le cuelgan los pendones trágicos de seis mil muertos, nueve mil heridos –la cuarta parte, mujeres y niños– y nueve millones de evacuados, en su mayoría a través de Polonia, que encontraron refugio en la Europa Occidental y, por este orden, en Alemania, la República Checa, Italia y España.

El pequeño y cruel Putin, que durante años recuperó los sueños zaristas y stalinistas, enriqueció a una corte de confianza y con el capital como bandera, quiso entrar para siempre en la historia. Con la preocupante indiferencia de Europa, revirtió con los tanques el decreto del 19 de febrero de 1954 del Presidium del Soviet Supremo, firmado por Nikita Jrushchov, que transfirió la región de Crimea a la República Socialista de Crimea; decisión que fue confirmada el 19 de abril. Sesenta años después, la invasión de la estratégica península respondió a un doble interés: la ocupación de la base de Sebastopol y de las reservas petrolíferas y gasísticas de la región.

Lo demás es historia e infamia diaria. Impaciencia y cabreo ante la inutilidad de las instituciones internacionales y crisis generalizada en Europa por las carencias energéticas que dejan chica la recesión de la pandemia, que vuelve, según parece, también por conducto chino y/o exceso de confianza de nuestro viejo y no tan sabio ni tan fuerte mundo. Sanciones económicas que rondan la cabeza del iceberg pero que no mueven las inmensas fortunas radicadas en medio mundo, Canarias incluida; nalgadas simbólicas que no alteran el statu quo y ayudas económicas y bélicas moderadas que no cambian el rumbo de los acontecimientos.

La tropelía rusa y la respuesta ucraniana, aguerrida y con el valioso plus de la razón, relega aún más, si cabe, los más de sesenta frentes bélicos activos, por motivos obscenos –desde la política chica a las pugnas de los cárteles de la droga– con una media superior a los diez mil muertos al año, que desangran Sudán, Siria, la República Centroafricana, Nigeria, la República Democrática del Congo, Afganistán e incluso México, donde la megalomanía y demagogia del lenguaraz López Obrador anota ciertos activos económicos pero no asegura la paz ni orienta el desarrollo que demanda el gran país americano.

Por si el fantasma de la guerra fuera poco, con secuelas que tambalearon las estructuras económicas de la Unión Europea, y de rebote las costuras interesadas de lo que llamamos occidente, a la España nuestra de cada día, con resabios machirulos y gestos redentoristas, en el guarismo de 2022 y desde todos los frentes le cayeron sucesos oprobiosos que, para duelo y escarnio, nos recolocaron en el mapa mundial de la violencia machista. Medio centenar de asesinatos, y algunos más en proceso de investigación, satanizan el año vencido y convierten el diciembre cancelado en un ciclo maldito, marcado in eternum por crímenes abominables, que no admiten tibiezas ni contemplaciones en la persecución y castigo con todo el peso de la ley, ni calificativos y generalizaciones hipócritas y hasta exculpatorias por fuerzas políticas de extrema derecha.

Esta lista trágica y afrentosa anotó en las últimas cuatro semanas un crimen de género cada tres días; con o sin denuncias previas ante las autoridades, esposas, novias, compañeras e, incluso, algunos hijos engrosaron una nómina de oprobio que, lejos de disminuir, aumenta en número, crueldad y conmoción social. En la tradición y liturgia de estas fechas encontraron triste acomodo las concentraciones y minutos de silencio en recuerdo de las muertes injustas, las familias rotas, las ilusiones perdidas. Y, mientras aparecieron nuevas víctimas, políticos de todo el espectro –con miserables excepciones– entidades públicas, asociaciones civiles y ciudadanos hartos se enredan en un rosario de buenas intenciones y cabreos, de exigencias del cumplimiento de las leyes y los protocolos de vigilancia; se repiten los gritos y las quejas, en ocasiones sin esperanza, con la sana voluntad para que la situación mejore pero sin medios para exigir a las administraciones que garanticen la seguridad a las personas amenazadas.

Desde el año 2003, cuando se oficializaron los registros, se cuentan 1.180 mujeres asesinadas en su ámbito familiar o cercano; en ese bloque y periodo se cuentan 14 menores. En Canarias, y también entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2022, se registraron un centenar de crímenes.

Afronto pues este arranque de calendario con noticias tan chungas que por su miseria moral no opacan el brillo de personas ilustres y diversas que vivieron una justa reparación, como Luiz Inácio Lula da Silva, que, contra el poder económico y las conjuras golpistas de Bolsonaro, el fascista derrotado, asumió la Presidencia de Brasil el lunes, día 2 de enero de 2023; su glorioso compatriota, Edson Arantes de Nascimento, Pelé, el rey sin sombra ni cuestión de un deporte que, al margen de las trastiendas, mueve el mundo de los sentimientos, fallecido el 29 de diciembre de 2022; y Joseph Aloisius Ratzinger, que rigió la Iglesia Católica como Benedicto XVI y fue, con el lejano precedente de Gregorio XII en 1415, el único pontífice en renunciar a su cargo.

Las miserias e infamias que engordan la columna desplazan de momento a las ilustres personalidades enunciadas en las últimas líneas que tendrán oportuno y justo tratamiento en este espacio, tanto por sus valores incuestionables –con los que se podrá coincidir o discrepar– defendidos con honestidad, brillantez y valentía y que, por seriedad y rigor, llegado el otoño inevitable, no se entretienen en hacer coñadas ni contarlas.