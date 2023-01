En 2023, un nuevo orden internacional

A principios del siglo XXI, algunos políticos españoles definieron un nuevo orden internacional que iba a caracterizar al mundo americano y europeo de manera singular. No sabían lo que se nos iba a venir encima con el ataque terroristas a las Torres Gemelas de los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, ni a los trenes de Cercanías en Madrid el 11 de marzo de 2004. Sólo pensaban en las migraciones globales de África a Europa o de América del sur o de Mesoamérica a los Estados Unidos. O en las catástrofes naturales que podían ser ocasionadas por los efectos del cambio climático que comenzaba a caracterizar el planeta Tierra. La crisis política en Cuba, Venezuela y en Nicaragua o el enfrentamiento entre el Frente Polisario y Marruecos por el asunto del Sahara occidental quedaban en segundo lugar al igual que los enfrentamientos geopolíticos en el corazón de África. Y eso que no se hablaba muy alto de los enfrentamientos entre China y los Estados Unidos o Rusia y la OTAN. O entre Corea del Norte y Corea del Sur o del enfrentamiento entre China y Taiwan. Y por supuesto no se había inaugurada la guerra de Ucrania y Rusia, del año 2022.

Lo cierto es que se mantuvo una fuerte tensión geopolítica entre distintos grupos geográficos continentales y no siempre por culpa de la pandemia ocasionada por la covid-19. De ahí que los expertos en el sector de la prensa definan a 2023 como el año de la incertidumbre y se hagan un cúmulo de preguntas que van desde la economía a la energía, desde los precios a la recesión bancaria. De ahí la importancia que podría desempeñar España en 2023 cuando presida el Consejo de la Unión Europea. Lo mismo con los Estados Unidos que con China y la región Asia-Pacífico sin olvidar Rusia, Ucrania y América Latina. Por eso a algunos expertos españoles, como la periodista Alicia González, les preocupa el cómo será la economía mundial en 2023 al señalar que 2022 ha sido un año sombrío para las previsiones y el próximo curso no será más fácil de leer. Por ello afirma que la pregunta clave para el año 2023 es si los bancos centrales van a ser capaces de doblegar la subida de los precios y hacerlo sin causar un profundo daño a las economías, en un entorno caracterizado por una máxima volatilidad económica y por una tensión geopolítica. Aunque parezca poco trascendente, que no lo es, del caso Catargate y su impacto en el Parlamento Europeo hablaremos en otra ocasión, ya en 2023, cuando se aclare la polémica ocasionada por algunos eurodiputados.