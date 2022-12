Un nuevo número de ‘El Pajar: Cuaderno de Etnografía Canaria’

En una tarde fría y algo lluviosa de mediados de diciembre, el Museo de Artesanía Iberoamericana-MAIT sería el espacio para la presentación de un nuevo número de la revista El Pajar: Cuaderno de Etnografía Canaria, editada gracias a la Asociación Pinolere - Proyecto Cultural y la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava y el Cabildo de Gran Canaria. Rafael C. Gómez León, maestro y director de la publicación, sería el encargado de ofrecer diversos detalles sobre el nuevo número y la importancia de seguir apostando por una publicación que, sin lugar a dudas, constituye una auténtica enciclopedia de nuestra etnografía. Las palabras de Benito Cabrera, reconocido solista de timple y folklorista, también estarían presentes en el acto, explicando la complejidad de un proyecto editorial de tales características y destacando el compromiso seguido por Rafael C. Gómez León y el equipo que le acompaña para dar lugar a tal iniciativa. Finalizaría Francisco Linares, alcalde de La Villa de La Orotava, con diversas impresiones respecto al esfuerzo y la necesidad de seguir apostando entre las generaciones presentes y futuras por los oficios tradicionales que, a grandes pasos y si no buscamos soluciones o iniciativas para ello, van desapareciendo sin dejar un relevo generacional.

El Pajar: Cuaderno de Etnografía Canaria es una revista que suma ya varias décadas, manteniendo un compromiso por el rescate, la difusión y la proyección de la cultura desde diferentes perspectivas. Una obra que, en su edición número 36 (37 si sumamos la existencia de un ejemplar 0), se extiende a lo largo de 370 páginas y 41 artículos profusamente ilustrados. Reconocimientos a trayectorias vitales, explicación de oficios tradicionales, ritos y creencias, cuestiones asociadas a la fauna canaria, la evolución del transporte, miradas a la perspectiva del trabajo infantil en épocas pasadas, el siempre complejo trabajo de la madera, la evolución del timple durante una parte del siglo XX, el inventariado del patrimonio industrial de Tenerife y oficios desparecidos como los neveros en la misma isla, forman las primeras cien páginas de la publicación. A ello le seguirían aspectos sobre las loceras de Tenerife, el relato biográfico de maestros, el análisis de Humboldt desde la perspectiva botánica, el pastoreo en épocas pasadas, los Mártires de Tazacorte, noticias etnohistóricas de lagartos y lagartijas en la isla de La Palma, el volcán de Tajogaite, la presa de Benchijigua, el sistema político de los bimbapes, aspectos sobre el lenguaje silbado, museos de la industria en Canarias y herramientas que han formado parte de nuestra trayectoria. A todo ello se van sumando, además, artículos que profundizan en el uso de la tecnología hidráulica en Canarias, el papel de los primeros canteros en Gran Canaria, la recuperación del patrimonio oral entre los pescadores de Agaete, diversas perspectivas de análisis del sur grancanario, la cantera de La Atalaya, obras hidráulicas en Gran Canaria en el fondo fotográfico de Jaime O’Shanahan, la venta ambulante del pescado en el norte y noroeste de Gran Canaria, el cultivo y la elaboración del lino en Gran Canaria entre los siglos XVIII-XIX, el análisis antropológico visual de imágenes sobre los campeonatos de gallos en nuestro territorio, investigaciones sobre el origen del cuchillo canario de flores, características constructivas de las ermitas de Arucas, análisis sobre el proceso de obtención del azúcar entre los siglos XVI-XVII, estudios sobre la loza tradicional canaria, síntesis sobre las charcas y maretas de Teguise, aspectos sobre la emigración canaria en San Juan de los Remedios, prácticas mágico-religiosas canarias en Cuba, el estudio de la primavera mediante la llegada de celebraciones y rituales y un comentario histórico respecto a una fotografía de la locera grancanaria Teresa Suárez Molina, conocida como La Ciega, cierran el nuevo número. Se trata, por todo ello, de una publicación que agrupa numerosas propuestas para difundir entre las generaciones presentes y futuras un conocimiento que forma parte de nuestra trayectoria histórica. Un regalo ideal y oportuno para estas fiestas navideñas. A los lectores, nuestra felicitación y el deseo de un feliz Año Nuevo.