Acabando entre mensajes

Los mensajes del Rey en Navidad son como una aspirina, que sirve para cualquier cosa aunque no sepas exactamente cómo funciona. No hay nada incorrecto en lo que dice. Todo lo contrario: es tan prudente, previsible, sobrio y neutral que lo mismo vale para un cosido que para un bordado. Ese es el destino al que le condena su papel de jarrón chino en la política española.

La única excepción a la regla de los discursos reales no se produjo en las fiestas navideñas, sino en un mes de febrero del año 1981. Cuando el Congreso de los Diputados estaba tomado por un grupo de guardias civiles armados y los diputados tragaban nudos pensando que de allí iban a salir con los pies por delante. Esa noche, con los tanques de algunas regiones militares asomando los cañones, el rey salió vestido de capitán general de los Ejércitos y le recordó a todo el mundo que era el jefe del Estado; que estaba con la Constitución y con la democracia y que todo el mundo de vuelta a los cuarteles a la voz de «ya». Y el Ejército enfundó la pistola. Ese viejo rey, una caricatura de sí mismo, vive ahora en el olvido y el repudio de los españoles a los que tan bien sirvió.

Las tensiones territoriales son frecuentes. Las padecen el Reino Unido, Canadá o incluso Francia. Lo enfermizo de España no es la recurrencia de pueblos que aspiran a su soberanía nacional, sino el daño que esos procesos producen en el desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos. Felipe VI ha dicho este año lo que buenamente puede decir, aunque supongo que no ha expresado lo que realmente querría decirle a este patio de monipodio político. Pero los discursos reales son de vocación inane. No puede soltar por esa boca y decir que estamos en manos de los mayores incompetentes que hemos padecido desde la llegada de la democracia.

Nunca como hoy ha estado la idea del Estado –siempre evanescente– más debilitada. Pero no solo por las presiones secesionistas, sino por algo más grave: la quiebra de eso que Ortega llamaba la voluntad de vivir juntos. No hay más que ver el mapa político de España para ver el mosaico de las fracturas. El patriotismo va por barrios y el Estado son las ubres que ordeñan los más fuertes.

Las instituciones, colonizadas por el sectarismo, se agrietan. El Código Penal se reforma a la carta política. Los extremismos han extendido la violencia verbal y el ejercicio de la política es puro populismo. El Rey tendría que haberse puesto delante de las cámaras de televisión para decirle a toda esta gente: ¿Pero qué coño estáis haciendo? Pero eso sería tanto como decir la verdad, que ahora es una mercancía averiada.

En esta sociedad, afectada por el síndrome de la rana hervida, el deterioro de la convivencia es cada vez mayor. Los modos públicos son cada día más agresivos e insultantes mientras el individuo va perdiendo espacios de libertad, desposeído por las leyes, la autocensura y el pensamiento único. Y encima, las dos viejas Españas siguen tirando de la cuerda; hasta que se rompa. Este nuevo año nos llamarán dos veces a votar. Ya verán ustedes lo que hacen.