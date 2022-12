Entre todas las fotos que ha producido la victoria de la selección argentina en el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar y que las redes sociales han distribuido alrededor del mundo, me quedo con una. Una foto familiar de Leo Messi. La he puesto en el móvil mientras les escribo en estos días de Navidad que, porque Dios se hizo carne en el seno de una familia humana, esta foto me resulta especialmente evocadora.

Representa un momento en medio de la celebración. Leo y su esposa están sentados juntos, rodeados de sus tres hijos. El hijo mayor mira el móvil de su madre como repasando las imágenes hechas durante la celebración. Messi sostiene sobre su pierna izquierda a su segundo hijo, que besa el trofeo de mejor jugador del Mundial. Y el más pequeño tiene la mirada perdida junto al grupo familiar. La sonrisa pacífica de Leo nos hace recordar esos momentos de quietud y dicha que genera la experiencia de familia en nosotros. Una foto evocadora, sin duda. Una foto que no necesita explicaciones añadidas para reconocer la riqueza de un hogar en nuestras vidas. No tiene Messi millones suficientes para comprar lo que la foto nos ofrece. No tiene precio esta preciosa imagen familiar. Da la impresión que el jugador va a levantarse en cualquier momento para seguir disfrutando y celebrando la victoria con sus compañeros, pero que duda si levantarse o quedarse ahí, sentado en su verdadera celebración. Ahí lo tiene todo: qué más va a celebrar y dónde mejor… Me quedo con esa foto que nos hace evidente que no es un tópico cuando, tras la victoria, es a la familia a quienes se recuerda. A quienes se agradece la vida que, porque ellos están, todo cobra sentido. Una imagen que grita el valor social y personal de la familia. Un eco visual del grito tantas veces escuchado de «gracias a Dios por mi familia». Esta foto me gustaría que se convirtiera en imagen de la felicitación de Navidad que deseo a todos los pacientes lectores de El Día que, lunes a lunes, me tienen confianza y fidelidad. Un eco del valor de la familia, célula de la vida social e iglesia doméstica. Lo que vale la familia no tiene mejor argumento que mirar a Belén y ver a Jesús nacido en medio de una familia. Dios quiso tener una familia; Él, que ya era comunión eterna de personas. No se trata de afición, de amor a un equipo o identidad nacional; no se trata del vínculo de un determinado jugador con un determinado club de fútbol; la foto es una experiencia visual de profundas consecuencias sociales. Cuando concluimos un proceso académico de estudio, cuando se resuelve definitivamente nuestras pretensiones laborales, cuando la constancia y la perseverancia se transforman en un determinado éxito, entonces, volvemos la mirada a la fuente de lo que somos y al nido en el que nos lamemos las heridas, y, como si de una inevitable lógica se tratara, nos reconocemos en la familia. Cuando se pasa, porque siempre se pasa, el afán de autonomía adolescente, entonces vuelve a nosotros el olor de la cocina y la sala donde no hace falta decir nada para entenderlo todo. Feliz Navidad a todas las familias, desde la Familia de Belén.