Durante los primeros años del milenio, Dácil Cabrera era el prodigio de la natación adaptada de Tenerife, bajo la tutela de su entrenador José Luis Guadalupe. Dácil era todo lo que una deportista debe ser y tenía un corazón enorme. Aún recuerdo su dolor tras el inesperado fallecimiento de su fisioterapeuta, Ginés Ramírez, a los 26 años, en una galería de Los Silos. Ella lo hacía todo y se esforzaba como nadie (estudiaba y se aplicaba sabiendo que tenía que hacer más que otros para demostrar que podía). Porque ella tenía una discapacidad, decían. O solo porque era una chica, pensaba yo.

Para darles contexto, esto coincide con una época en la que las campeonas de todo (Liga de Campeones de Europa, Copa, Superliga y Supercopa), en este caso en voleibol, eran las chicas. Como si bloquearle a María Cárdenas fuera sencillo o como si fichar a Elena Godina fuera el pan nuestro de cada día.

Pero volvamos a Dácil, que sigue fiel a la pileta, ahora además como entrenadora. Ella vio venir antes que la mayoría a una jovencísima Michelle Alonso. Me lo dijo después de una entrevista en la Acidalio Lorenzo cuando La Sirenita tenía solo 14 años (la mitad que ahora): «Va a ser increíble». Guada me lo confirmó poco después. Y cuando Guada habla, se le escucha porque si la trayectoria de sus nadadores es impresionante, lo suyo como técnico es imbatible, ya sea durante la etapa en el Ademi o la actual en el Midayu. Siempre contra viento y marea en un deporte sin apoyo ni patrocinio (privado al menos), porque aquí la natación parece que no mola ni cuando ganas.

Con la irrupción de Michelle Alonso en el panorama de los deportes acuáticos, Tenerife fue entrando en una suerte de éxtasis deportivo, al que tiempo después se sumó también, como compañera de fatigas Judit Rolo, otra de las pupilas de José Luis Guadalupe. Entre las tres, han hecho más por el deporte adaptado español que todas las campañas publicitarias que haya podido pagar el contribuyente. Y ni les cuento por el deporte femenino. Sí, sí, el de las chicas.

Porque venimos, insisto, del si es de equipo, el deporte femenino no es deporte (entiéndase la ironía) y la versión masculina siempre es mejor. Aplicado para fútbol, voleibol, baloncesto, waterpolo y cualquier deporte que requiera más de una fémina. Ojo, que si fuera un equipo mixto, sería bueno a pesar de y no por mérito de. No es que lo diga yo. Lo dicen ustedes. Que tienen al Haris jugando la máxima competición europea y están las gradas con eco. Con el individual no mejora el escenario.

Pero vamos a lo que vamos, que soy mucho de hablar del tiempo cuando me preguntan la hora. Ahora que Michelle confirmó su retirada de la élite por una lesión que lleva restándole calidad de vida desde hace más de un año, me pregunto quién va a recoger el testigo. Porque ellas son fantásticas, pero las dejamos solas. ¿Alguien por aquí sabe por qué se fundó el Midayu? Para que pudieran ir a las competiciones necesarias para prepararse y poder ganar todas esas medallas (que luego quedan tan bien en el Instagram preelectoral). Estoy convencida de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia (¡uy, perdón, que he vuelto a activar el botón de la ironía!).

Ustedes pueden pensar lo que quieran o, como es costumbre en los últimos tiempos, esperar a que alguien con muchos seguidores les diga lo que tienen que pensar y entonces pensar así desde chiquititos; pero, solo para probar, antes de empezar a opinar… ¿por qué no van a verlas competir?