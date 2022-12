En la inclasificable película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del director mejicano Alejandro González Iñárritu, que está disponible en Netflix y les recomiendo vivamente, aparece la siguiente frase dicha por un padre a su hijo: «la vida es una sucesión de eventos sin sentido». Acertada definición para lo que sucede en el enredo legislativo ejecutivo judicial que nos entretiene la Navidad. De toda la vida es sabido que los magistrados fallan o votan, igual da lo mismo, según su ideología, que es como una especie de memoria emocional de algo, y después ya si eso, se dedican a ser o no ser jueces. Dentro de cincuenta años nadie se acordará de esto, y en caso contrario, será para reír y llorar a la vez, en caso de que tales expresiones de alegría o tristeza conserven algún significado. La vigencia de cualquier cosa que ocurra pertenece al pasado incluso antes de que termine de ocurrir. Es lo que debe pensar Messi, si es que el astro argentino se permite pensamientos existenciales, cuando ve su rostro reflejado en la bola dorada que corona el mundo y no sigo, no sea que el jeque de Catar decida comprarse la isla de Tenerife conmigo dentro. Y si no me queda ningún partido que ganar, no sabré qué hacer con mi transitar trotón por este piélago de almas ávidas de certezas que se sienten irremediablemente perdidas nada más decretarse el final de cada fiesta. En la peli de Iñárritu, resulta que Amazon acaba de comprar la Baja California, y la gente recibe la noticia con un amago de la indisimulada satisfacción que caracteriza a los que se han atornillado un cordón umbilical en forma de aplicación en el móvil, que les conecta con su necesario e indiscutible dios. El dios de la verdad. Mi dios preferido para esta falsa crónica.

