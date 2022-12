Claro que nos merecemos esto

«No nos merecemos esto los españoles», solemos oír en boca de los políticos cuando se lamentan de alguna conducta (ajena, por supuesto) que les causa molestia o perturbación. La idea de que los españoles están recibiendo un trato injusto cuando, por su buena conducta (como pueblo), deberían ser gratificados con largueza, está muy arraigada entre la «casta», que diría el distinguido tertuliano antes de entregar la cabeza al peluquero para que le cortasen la coleta. Y con esa mata de pelo todo el vigor electoral que pudieran haberle transferido desde la calle los ilusionados seguidores del 15-M. Todo el mundo entendía que el uso de un lenguaje pseudo-revolucionario no era el preludio de la revolución francesa, ni la ocupación de la madrileña Puerta del Sol algo parecido a la toma de la Bastilla. Podía estar tranquilo en el palacio de la Zarzuela el rey Felipe VI, la reina Letizia y las dos Infantas, en la seguridad de que no iría a detenerlos, ni arrastrarlos al patíbulo una masa enloquecida. Y con parecido sosiego contemplaron el espectáculo los banqueros, la gente rica y las idas y venidas de la muchedumbre, los cánticos y las algaradas bajo la vigilancia del entonces ministro del Interior, el socialdemócrata Pérez Rubalcaba, al que sus hagiógrafos atribuyeron el mérito de no haber caído en la tentación de usar la porra con excesiva violencia ni haber caído en provocaciones.

Mientras todo eso sucedía, los políticos, que estaban atechados en espera de que la tormenta pasase, empezaron a asomar tímidamente la cabeza y a reconocer que la pestilente corrupción propiciada por el bipartidismo obligaba a una limpieza profunda del sistema de representación política vigente desde el inicio de la Transición. Y sustituirlo por otro (¡Mire usted por dónde! ) muy parecido al que quiso implantar Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética con la transparencia y la libertad como ejes principales. Es difícil abandonar los vicios enquistados en el cuerpo, en la medida que forman parte de la estructura económica y política. Y tan unidos a ellas que cualquier actuación quirúrgica para retirarlos podría provocar, inicialmente, males mayores. Lo cierto es que los mismos que habían arruinado el bipartidismo empezaron a ser los mejores, y más entusiastas propagandistas del multipartidismo y de los gobiernos de coalición, que es lo que se llevaba en Europa (argumento definitivo para cualquier paleto). Los gobiernos de coalición proliferaron a nivel estatal, autonómico, provincial, municipal e incluso foral, y los políticos disfrutaron con los nuevos juguetes. El más entretenido de todos resultó ser el encabezado por don Pedro Sánchez, que supo montar el suyo con el PSOE y Podemos como inquilino de La Moncloa y apoyos parlamentarios de IU, PNV, Esquerra Republicana, BNG, Compromís, Bildu, Somos Teruel y Coalición Canaria, una xuntanza que la oposición de derechas llama la coalición Frankenstein en la medida que le parece una alianza monstruosa. Camino de vuelta hacia el bipartidismo renovado, los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos, ¿qué hemos hecho para merecer esto?