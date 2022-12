El Puerto de la Cruz, de aniversarios significativos

Antes de finalizar el año de 2022 nos permitimos recordar dos aniversarios portuenses que caracterizan, en ámbitos diferentes, la historia cultural y religiosa, natural y biológica del municipio. Me refiero por un lado al centenario en el 25 de noviembre del nacimiento de Jalo en 1922, que esconde el nombre de un portuense, Ángel Acosta, por su donación del busto de la Virgen del Carmen en 1994 a los pescadores portuenses; y de otro, a los 50 años del comienzo turístico del Loro Parque en 1972, en la zona de Punta Brava, de la mano de Wolfgang Kiessling. Por algo el Ayuntamiento les premió a ambos con diferentes reconocimientos: Hijo Predilecto a Jalo e Hijo Adoptivo a Wolfgang. El homenaje al escultor portuense se repartió entre la iglesia parroquial y el Lago de Martiánez el viernes 25 de noviembre mientras que la fiesta del Loro Parque se llevó a cabo el sábado 17 de diciembre. Afortunadamente pude asistir a ambas. Misa y lago en el caso de Jalo y jardín y orcas en la visita al Loro Parque.

Del Loro Parque comenzamos a hablar en familia, antes de bajar a Punta Brava. Recordamos entonces el comienzo del citado parque temático cuando nuestra hija, estudiante en el British Yeoward, del Taoro, se acercó al Loro Parque, a principios de 1973, después del arranque en diciembre de 1972. Se nos vino a la memoria un paquete de muchos recuerdos: los loros que correteaban en bicicleta y los flamencos que coloreaban de rosa los jardines del Parque. Entonces se despertaron mis relaciones con Kiessling y comencé a evocar los años de la transición política española a partir de 1978. Fue cuando Wolfgang Kiessling y esposa comienzan su andadura mundial en materia de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad. Eran los años de mi participación en el Icona y de manera particular en la dirección del Parque Nacional del Teide, primero, y luego en el de Garajonay en La Gomera. Son los años en que Loro Parque conoció de la llegada de las tortugas galápagos y de los primeros caimanes, la apertura del cine Loro Visión, acogió a los chimpancés, creó el primer centro de crianza de papagayos e inauguró el delfinario más grande de Europa. También cuando se constituyó la Fundación Loro Parque, que atrajo a biólogos que le contribuyeron a conseguir éxito en el sector de la conservación de la naturaleza a todos los niveles.

Cuando fui electo concejal de Turismo del Ayuntamiento portuense en 1995, siendo alcalde el recordado Marcos Brito, compartí varios años de relaciones con la familia Kiessling por cuanto adquirieron el Hotel Botánico. A partir de entonces participé de manera intensa en el mundo de la política europea como eurodiputado. Tuve la oportunidad de compartir actividades de biodiversidad por cuanto en ese año de 1999 celebramos en las Islas Canarias el bicentenario del paso del polifacético naturalista Alejandro von Humboldt por la isla de Tenerife, camino de las Américas, su estancia en el Puerto de la Cruz de La Orotava, su visita al Jardín de Aclimatación de Orotava (JAO) y la subida al pico del Teide. Ello me permitió convencer a la familia Kiessling que introdujese en el pingüinario del Loro Parque huevos de los pingüinos Humboldt que vivían en las aguas del océano Pacífico, entre Chile y Perú. Me hicieron caso y en el otoño de 1999 la señora Gabriela von Humboldt, que residía en París, aceptó la invitación que le formulamos desde la Fundación que lleva el nombre de su pariente Alexander von Humboldt, para inaugurar en Loro Parque el Pingüinario Humboldt siendo alcalde del ayuntamiento portuense Salvador García. También el agua para los animales del Loro Parque nos sirvió de justificación para incrementar nuestra relación personal, así como para financiar algunos libros sobre Humboldt. Concretamente el que lleva por título Humboldt, de Berlín a Berlín, por el Teide y el Chimborazo. En esa ocasión participaron personajes como Inge Feier y Susana, dos profesionales de envergadura. También la generosidad de los Kiessling nos permitió visitar en familia el Loro Parque y el Siam Park, al igual que organizar actividades culturales medioambientales donde han participado, entre otros personajes, el catedrático gomero de Zoología en la Universidad de Navarra, el profesor Luis Herrera, y la que fuera su alumna, Fátima Hernández, directora del museo MUNA de Santa Cruz de Tenerife.

Al leer el reportaje periodístico de Raúl Sánchez en EL DÍA del domingo 18 de diciembre recordé las corbatas de Loro Parque que me regalaba cada año el amigo Kiessling, así como el loro Federico, que hace más de cuarenta y cinco años vino a posarse desde Loro Parque en el balcón de casa mi suegro y me regaló luego, para cuidarlo en una jaula que tenía en mi casa. Curiosamente era tuerto pero me acordé del padre de Wolfgang cuando le recomendó iniciar con loros las actividades en el parque temático del Loro Parque a principios de los años de 1970. Los loros solo consumen semillas, duran muchos años y se defienden como gatos panza arriba del ataque de los cernícalos, como pude comprobar en algunas ocasiones. ¡Felicidades Wolfgang y Brigitte, por estos 50 años de aniversario!