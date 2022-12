Vivir mejor

Se me permitirá opinar en un artículo de opinión. Hago esta observación previa porque ayer, en algún pasillo parlamentario, escuché lo irritante que resulta leer a tipos (esa fue la expresión) que se dedican «sistemáticamente» a atacar al Gobierno. Sinceramente: creo que esta gente se está volviendo loca, como en una canción de Shakira. En los últimos cuarenta años jamás se ha sido tratado tan delicadamente un gobierno. Por supuesto por su mala suerte. Este gobierno es el gafe más mimado que pueda imaginarse. En realidad – ya se ha escrito por aquí más de una vez – el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha tenido una espléndida mala suerte. Y gracias a eso la crítica mediática ha sido moderada, la oposición ha sido casi siempre colaboradora y constructiva y los fondos extraordinarios han llovido como una cornucopia de leche y miel desde Madrid y desde Bruselas. No es una paradoja, sino una obviedad: sin pandemia, sin crisis económica, sin guerra en Ucrania el Gobierno de Torres lo hubiera pasado francamente mal. Entre otras cosas porque cerca del 30% de su gasto e inversión en los tres últimos años hubiera resultado imposible. Nada de recursos extraordinarios. Nada de buenas noticias y nade de presumir del supuesto diálogo socrático que mantiene el sabio, empático y firme presidente canario con el Gobierno central.

La pregunta está incardinada en las estrategias electorales estadounidenses aunque hace décadas que se aplica en Europa. Los canarios, ¿viven mejor que en 2019? Probablemente sería mejor preguntarlo en próximo mayo. Porque en mayo comenzará a impactar gravemente en las economías familiares, por ejemplo, la subida en el precio de las hipotecas. Repitiendo, en fin, lo de la opinión, la respuesta es globalmente negativa. El desempleo apenas ha bajado poco más de dos puntos porcentuales sobre la población activa si se compara con los datos del verano de 2019. No, no es un éxito prodigioso. En realidad la economía se terminará de recuperar de la espantosa caída de 2020 a finales del próximo año o principios de 2024. Lo hará, por supuesto, gracias a la pujanza del sector turístico y a su efecto tractor en el negocio inmobiliario, en la hostelería y el comercio, porque no existe ni se les espera ninguna puñetera diversificación económica. Los salarios reales –salvo en el sector público – permanecen estancados. La propaganda tiene sus límites. Incluso con la mejor voluntad del mundo no puede aceptarse que la mayoría de los isleños que no son funcionarios disponen de un trabajo estable y fijo y un salario de mil euros brutos mensuales. No es así. Se trabaja mayoritariamente por horas. O te contratan como indefinido, sí, y te echan a los seis meses, y vuelta a empezar. ¿De verdad que Torres y sus compañeros no conocen a esa gente? Esa gente somos nosotros. Gente que sobrevive a media jornada con 600 euros al mes. Gente que se considera clase media porque tiene Netflix pero viven una tragedia si se les rompen las gafas o deben asistir al dentista. Gente que llevan tres generaciones sin ascensor social donde meterse. Gente que no podría salir adelante sin la ayuda de las pensiones de los abuelos. Pero si esa es la gente real al que la vida se le va de las manos fuera de la administración pública. Esa es la gente, gobierno de la gente. ¿Cómo no han tenido tiempo de conocerla durante tres años?

Hay otra razón por la que los canarios no viven mejor y no lo harán en los próximos años: porque todas las grandes reformas que urgen a Canarias están paralizadas. Han sido ignoradas. La reforma de las administraciones públicas y nuestro sistema institucional. La reforma económica vinculada a los fondos Next Generation que han pasado de largo. La reforma de las estrategias y contenidos de nuestro sistema educativo: idiomas, computación, FP, universidades. La reforma de un sistema de I+D+i vinculado al mundo real. No ha ustedes movido una briza de hierba para sembrar futuro. Y eso solo traerá más fracaso y desigualdad.