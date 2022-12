Tropiezos navideños, algunas pautas

Es cierto que la navidad es una época del año considerada como especial, mágica, y muy esperada por la mayoría de las personas, pero también es cierto que hay algunas situaciones que, a pesar de amar la navidad, la pueden convertir en una celebración incómoda:

1. Silla vacía. La pérdida de un ser querido, o más bien, su ausencia, puede ser muy doloroso en esta época del año donde, educativamente nos han enseñado, desde muy corta edad, que la navidad es una época de unión, reencuentros, amor, generosidad y familiar. Para muchas personas, esta fecha es la excusa para poder reunirse con familiares y amigos con los que les es imposible coincidir el resto del año. Las ausencias, se hacen más presentes, y en el caso de que la pérdida haya sido reciente, puede ser una fecha muy dolorosa.

2. La Soledad: Cada vez son más las personas que pasan las fiestas de navidad, o fin de año, en solitario ya sea por obligación o por devoción. Esto, puede resultar muy doloroso para algunas personas.

3. Reencuentro con familiares tóxicos: esta costumbre de reuniones familiares no es agradable para todos. Hay quienes se reúnen con personas maravillosas a quien, por estilo de vida, no puede ver el resto del año, y otras que se ven obligadas a compartir mesa con alguien que le desagrada.

4. Economía: no todos los años son iguales. A muchas personas les puede haber cambiado su situación laboral y económica. Quizás este es un año en donde, para muchos, la navidad tenga que ser algo más restringida en comparación a otros años. Estas personas lo suelen vivir desde la frustración.

Algunas pautas que pueden servir de ayuda:

1. Silla vacía: Normaliza y permítete lo que sientes. No debemos hacer como si nada hubiera pasado porque sería un autoengaño y una manera de rechazar el dolor natural. El problema no es el dolor, sino interpretarlo cómo un retroceso. Debemos intentar que las reuniones sean lo más agradables posible, pero no es malo recordar, nombrar, brindar o poner una vela por quien no está. Recuerda que la navidad es una fecha en el calendario y que cada persona le da el significado que quiera.

2. Soledad: Aprovecha los días festivos para desconectar de las obligaciones del día a día. Haz cosas nuevas. La Navidad puede ser la ocasión ideal para empezar. Si los planes en solitario no te motivan, tal vez sea la ocasión de conocer gente nueva. Existen diversas aplicaciones por todos conocidas que nos permiten conectar con otras personas. No se trata de ligar, (idea errónea que tienen muchos sobre estas páginas), sino de interactuar y pasar el tiempo como buen ser social que eres.

3. Toxicidad: Aplica el “dos no pelean si uno no quiere”. Valora la opción de que esa persona, quizá no te lo ponga fácil, pero recuerda que el valor o importancia de lo que te diga, se lo das tú. No le des el poder de arruinar tu momento con el resto de la familia.

4. Economía: Como el resto del año, habrán momentos mejores y otros peores. Lo importante de la navidad no es la cantidad de regalos ni la calidad de la cena. Y si para ti lo es, cambia por este año el significado que le das a estas fechas para gestionar un poco mejor tus emociones.

