Pesimismo infundado

Pertenezco a la rama apocalíptica de la prensa contemporánea. Pero a la facción sarcástica. Por eso me despiporro con algunos que nos acusan de ser pesimistas mientras ellos nos advierten de que el calentamiento global va a subir el nivel de la marea al punto de coger lapas en las cumbres bravías de esta tierra en la que no hay raza como mi raza ni mar como el que nos abraza.

Así que intento hacerme optimista antes de que suba el agua. De verdad que me esfuerzo. Pero le echo una mirada a los precios de la cesta de la compra, de los impuestos y del costo de la vida en general, y me sube una magua desde los carcañales hacia arriba que me quita el entusiasmo.

Mientras las ciudades se vuelven locas colgando lamparas de colores para animar a consumir nosotros ponemos las lavadoras de madrugada porque la factura de la luz nos desloma. Las administraciones públicas recaudan más y gastan más, pero los sueldos en el mundo privado están más congelados que los langostinos de la próxima Navidad. Cada día pagamos más y conseguimos menos.

Con esto del calentamiento global —un diciembre sudando— las playas, los hoteles y los restaurantes están llenos. El hormiguero, en general, está feliz. Pero es que las hormigas nunca las vemos venir. Los hijos de la Gran Bretaña se están metiendo en un agujero muy negro: un recorte del gasto público y un aumento de impuestos de unos 65 mil millones de euros. Los británicos van a cerrar el año con un “decrecimiento” de casi medio punto en el PIB. Y lo mismo le está ocurriendo a los alemanes, que ya empiezan a tener protestas laborales y jaleos callejeros.

En España, en cambio, los partidos políticos están a lo que están: al suicidio. Las derechas y las izquierdas, que siempre nos han helado el corazón, andan llegando a los últimos límites del reino de la cordura. El virus del odio político ha terminado infectando la aparente imparcialidad del último de los poderes del Estado, que era el judicial. Hasta el Tribunal Constitucional forma ya parte del paisaje de la guerra fratricida de los españoles. La especialidad, ya ensayada, de la casa. Y mientras nos entretienen con una cotidiana ración de agresiones —todavía verbales— seguimos viviendo como nuevos ricos con dinero prestado.

Estamos manteniendo el gasto público a causa de una inflación que está engordando la recaudación fiscal y empobreciendo a las familias. Y gracias al miles de millones de euros de Europa, que habrá que pagar más pronto que tarde. Aunque no queramos verlo, cuando se acabe la fiesta, vendrá la resaca. Y si los ingleses y los alemanes empiezan a meter el freno en estas frías navidades, nosotros nos vamos a romper la dentadura con la cuesta de enero que nos espera a la vuelta del tenderete.

Pero ya lo sé. Mejor no hacer ni caso. Seamos optimistas. Total, cuando se fundan los polos y suba el mar nos ahogaremos todos.