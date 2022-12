Digitalización: ¿para quién?

La digitalización es el mantra en el que nos remojamos en este siglo digital, pero con los mismos padecimientos del anterior, como la guerra. La Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE, que ha transcurrido en las Islas, debería preguntar a los jefes de los nativos qué nos impide ser estratégicos en algo, porque desde que pago el IRPF llevo oyendo que somos claves para posicionarnos en la revolución del momento. Tanto mariposeo nos ha dejado un legado suculento: desigualdad social aguda y paro juvenil crónico, por citar dos lacras boyantes que en el Archipiélago, al parecer, son males naturales de la economía y que ella misma autorregulará o no algún día, tal como argumentan los neoliberales. A la vista de la cantata de la digitalización para un horizonte explosivo en mieles para el bienestar colectivo, no estaría de más preguntar por lo mismo que lanzaron al vuelo los economistas progres de Canarias en los 70: ¿dónde van a parar los beneficios del turismo? La digitalización social entendida como la extensión de las herramientas digitales entre el mayor número de canarios va por un lado. Y por otro, hacer de las Islas una plataforma atractiva para que las grandes multinacionales del sector se forren más todavía, y los isleños asistan al espectáculo sin poder paladear el delicioso plato. Una región con una hacienda bien nutrida, con una fiscalidad ventajosa y con un reconocimiento ultraperiférico de la UE debería ser, efectivamente, un territorio afortunado para sus nuevas generaciones, seguramente que digital al 100%, con sus mayores bien atendidos, con unas universidades públicas potentes y no en déficit por el avance de las privadas, con una sanidad pública moderna y no como testigo de la formidable velocidad de crucero de la sanidad concertada, con una gestión de la Ley de Dependencia diligente y ajena a la cola del Estado... Estos y otros retrasos de relevante influencia social nos sitúan como región fallida. Llevamos décadas y décadas intentando agarrarnos al bólido que pasa ante nuestros ojos. ¿Digitalización para quién?