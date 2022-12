Al hablar de las aguas de Canarias me refiero, con carácter general, al espacio oceánico en el que se ubica geográficamente el archipiélago canario. Empleo este término en un sentido amplio para englobar en él tanto las «aguas canarias», delimitadas estatutariamente, como los espacios marinos generados por aquellas sobre los que ejerce soberanía o jurisdicción el Estado español y que están regulados en la normativa estatal e internacional.

Las aguas canarias. El Estatuto de autonomía de 2018 define las aguas canarias como aquellas que quedan integradas dentro de un contorno perimetral, cuyo trazado sigue la configuración general del archipiélago. El Estatuto consagra un criterio que ya estaba consolidado en la legislación nacional (ley 15/1978 sobre la zona económica y ley 44/2010 de aguas canarias) y que a su vez es similar al establecido para los Estados archipielágicos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), suscrita en 1982 en la ciudad jamaicana de Montego Bay y ratificada por España en 1997.

Para fijar los límites de las aguas canarias se toma como referencia el archipiélago en su conjunto, en lugar de cada una de las islas que lo componen, en coherencia con el Estatuto que define a Canarias como un archipiélago atlántico, en el que el régimen de autogobierno se asienta en su excepcional ubicación geográfica, caracterizada por la lejanía del continente europeo, la insularidad y la condición ultraperiférica. Esas especiales características diferenciales justifican que Canarias sea la única Comunidad española con un ámbito marítimo propio integrado por las aguas interinsulares el cual, junto con la superficie emergida de las ocho islas e islotes que la componen, conforma el espacio sobre el que ejerce sus competencias.

Los espacios marítimos que circundan el archipiélago. Las competencias sobre la delimitación de los espacios marítimos que circundan el archipiélago, así como la defensa de la posición española ante el organismo internacional competente o los Estados ribereños, las asume el Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que la Constitución establece que el mar territorial, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental son bienes de dominio público estatal, correspondiendo a su vez al Estado las competencias exclusivas en materia de relaciones internaciones.

El límite de las aguas canarias configura la línea de base a partir de la cual se miden los espacios marítimos circundantes de soberanía del Estado español, regulados por la Convemar y que son: el mar territorial que se extiende a una distancia de 12 millas náuticas, la zona contigua que abarca las 12 millas siguientes, la zona económica exclusiva que se prolonga hasta las 200 millas y la plataforma continental que puede llegar hasta las 350.

No existe conflicto en cuanto a la extensión del mar territorial y la zona contigua, ya que en el perímetro de 24 millas no se produce ningún solapamiento con las reivindicaciones de otros Estados ribereños. No ocurre lo mismo sin embargo con respecto a la zona económica y la plataforma pues, tanto Marruecos al Este como Portugal al nordeste, han extendido las fronteras marítimas en su legislación interna hasta unos límites que se superponen con los fijados en el ordenamiento español.

Al margen de lo establecido en el derecho interno, los tres países son parte de la Convención de Montego Bay, cuyas disposiciones prevalecen frente a aquél y han de ser aplicadas para resolver las controversias. El criterio establecido en la Convemar para dirimir cualquier diferendo relativo a la delimitación de la zona exclusiva o la plataforma, entre Estados con costas adyacentes o enfrentadas, es que se llegue a un acuerdo equitativo sobre la base del derecho internacional; de ahí la importancia de las negociaciones que se lleven a cabo para alcanzarlo. En defecto de acuerdo y en tanto no se logre, se aplica la regla de equidistancia como solución provisional, la cual fue seguida por España al otorgar a la empresa Repsol las licencias de exploración de hidrocarburos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura en 2014, respetando la mediana entre las islas y la costa continental africana.

Conflicto con Marruecos. Es necesario negociar con Marruecos la delimitación de los espacios marinos superpuestos de la fachada atlántica al este y sur del archipiélago, que afectan a las franjas marítimas de la zona económica y de la posible ampliación de la plataforma canaria. Uno de los puntos del acuerdo firmado en abril de 2022, tras la normalización de relaciones diplomáticas con el país magrebí, consistió precisamente en reactivar el grupo de trabajo, que no se reunía desde 2005, para avanzar en una solución.

Según ha manifestado recientemente el Presidente Sánchez en respuesta a una pregunta parlamentaria, en las negociaciones que han tenido lugar hasta el momento ha participado un representante del Gobierno de Canarias, el cual ha intervenido en las reuniones preparatorias del grupo de trabajo español y ha sido informado posteriormente del desarrollo del proceso negociador. En el caso de que se llegaran a tratar cuestiones relativas a las competencias autonómicas, el representante de Canarias estaría presente en la mesa bilateral de negociación. Ello es así porque el Estatuto de autonomía dispone que, en las negociaciones que se lleven a cabo con otros Estados sobre asuntos que afecten al archipiélago, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene obligación de informar al Gobierno de Canarias sobre la marcha de las mismas, debiendo recabar su parecer y promover incluso la participación presencial de Canarias en aquellas materias relacionadas con las competencias estatutarias, como se recoge también en la ley 25/2014 de Tratados y Acuerdos Internacionales.

Las negociaciones con Marruecos se encuentran con problemas difíciles de sortear hasta tanto se resuelva el contencioso del Sáhara Occidental, territorio en proceso de descolonización según Naciones Unidas. No obstante es muy positivo para los intereses estratégicos de Canarias que se reanude el diálogo con el país vecino, pues hay aspectos de relevancia en los que se puede avanzar, como pueden ser el establecimiento de las líneas de base marroquíes y canarias o encontrar fórmulas que puedan conciliar el criterio de equidistancia establecido en la legislación española y el de equidad recogido en las leyes marroquíes.

Conflicto con Portugal. Se requiere igualmente un acuerdo con Portugal para delimitar con el archipiélago de Madeira el solapamiento de la zona económica hacia el Norte y noroeste de Canarias, así como la ampliación de la plataforma al suroeste de las costas de La Palma y El Hierro.

La discrepancia principal reside en la posición geográfica de las Islas Salvajes que, según la normativa portuguesa, proyectan un espacio marítimo archipielágico. España considera por el contrario que, conforme a la legislación internacional, se trata de islotes no aptos para mantener habitación humana o vida económica propia que no disponen de zona económica exclusiva ni plataforma continental, aunque conserven mar territorial y zona contigua.

No obstante, existen importantes coincidencias entre España y Portugal respecto a sus archipiélagos atlánticos, en aspectos esenciales que deberían facilitar un acuerdo. En este sentido, ambos países siguen el principio archipielágico para establecer sus fronteras marítimas y tienen una legislación que aplica la línea media o equidistante para deslindar los espacios marinos con los Estados ribereños. Además comparten el estatuto de regiones ultraperiferiféricas europeas y forman parte, con Cabo Verde, de la región de la Macaronesia. Por otra lado, la pertenencia a la UE obliga a articular una estrategia conjunta para mantener el buen estado medioambiental del medio marino de la subregión biogeográfica macaronésica, integrada por las aguas que circundan las Azores, Madeira y las Islas Canarias la cual, conforme a la Directiva 2008/56/CE, forma parte de las aguas marinas europeas.

Por lo expuesto, sería muy conveniente iniciar conversaciones con Portugal para fijar los límites de los espacios marinos y completar el área marítima de la Macaronesia, lo que impulsaría el proyecto para constituir una agrupación territorial regional, junto con Cabo Verde, en la que el mar que rodea a los archipiélagos macaronésicos se integre en el ámbito espacial de cooperación, teniendo en cuenta que abarca un espacio oceánico enorme que triplica la extensión de la superficie de la península ibérica. Ello favorecería además el desarrollo de la economía azul en la región, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos que generaría un crecimiento económico basado en la recuperación y protección de los ecosistemas oceánicos.