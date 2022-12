El suicidio de Pedro Sánchez

Pasan los años y Alfonso Guerra sigue siendo uno de los políticos más venenosos de nuestra democracia. Mucho más que un jubileta maltratado por sus descendientes políticos. Hace unos días confesaba en una radio su decepción con Pedro Sánchez, que está arrastrando al PSOE al suicidio político con la reforma del delito de malversación pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Le preguntaron por qué discrepaba con él y Guerra, con falso asombro, aseguró que no era así; que realmente coincidía con Sánchez en casi todo.

Dijo que estaba de acuerdo con él cuando dijo que no podía dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno; cuando dijo que la declaración unilateral de independencia no era sedición sino rebelión; cuando dijo que agravaría las penas; cuando dijo que tipificaría el delito de convocatoria de referéndum; cuando dijo que no habría indultos y cuando dijo que nunca habría pacto con Bildu. Pero, claro, añadió socarrón, el problema es que él sigue sosteniendo esas opiniones pero Pedro Sánchez no ha sostenido su palabra.

La deriva que lleva el presidente del Gobierno tiene alarmados a muchos de sus compañeros de partido. El tipo implacable que presentó una moción de censura contra el PP del «indigno» Rajoy, para combatir la corrupción, rebaja ahora las penas del delito de malversación. Y lo hace a la carta, como fruto de su negociación espúrea con los independentistas catalanes. Se lo ha dicho clarito uno de los barones socialistas, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha: «No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena».

Lo que se ha hecho es una reforma para revertir los cambios del tipo penal agravado que impulsó el Gobierno en 2015. O sea, hace solo siete años. Del tingo al tango en un pestañeo. Se trata de castigar con menos cárcel a quienes malversen dinero público, pero sin ánimo de lucrarse personalmente.

Margarita Robles, ministra de Defensa y magistrada, ha dicho que «el reproche político no puede ser el mismo cuando el delito conlleva un lucro personal y cuando no». ¿Y saben qué? Me parece que tiene bastante razón. Pero su argumento está viciado por la conveniencia; porque han decidido reformar la malversación solo cuando los independentistas catalanes se lo han exigido a cambio de sus votos. Y eso quiere decir, además, que han mantenido en el Código Penal, a sabiendas, una pena que consideraban injusta y desproporcionada. Igual la ministra Robles tiene un nombre para eso.

Me gustaría escuchar cómo Pedro Sánchez le explica esta reforma a un socialista compañero suyo, exalcalde de Valle Gran Rey, en La Gomera, que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por contratar a dedo a su hermana y gastarse indebidamente siete mil cuatrocientos euros. Cuatro años y medio por siete mil cuatrocientos euros. Si en la balanza de la justicia los costos del procés catalán pesan menos, quiere decir, sencillamente, que la balanza está rota. Y si el Gobierno defiende que lo que ha hecho ahora es justo, entonces lo que hicieron antes, con gente como ese alcalde, fue una canallada. Una que ya es irreparable.