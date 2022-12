Invisibles.

Diciembre es un mes no solo traicionero para el bolsillo sino también para las promesas. Está lleno de trampas que, en su final, se suceden hasta el tsunami de enero, cuando solo queda el lamento por tanto disparate cometido. Las tarjetas de crédito avivarán la memoria de aquellos actos a principios de febrero. Incluso de marzo. Puede que a alguno se le junten con las uvas del año que viene. Este valle de lágrimas es hoy vertedero de recibos.

Un grupo de comensales de la mesa de al lado vociferaba una tormenta de ideas sobre la química necesaria para culminar indemne cenas de amistad, almuerzos y copas de trabajo, tapeos familiares y otras efemérides que regresan como la gripe. Todo muy variopinto y disparatado, pero me quedé con el comentario paralelo al guión de una de poco más de cincuenta, o eso me pareció.

Decía esta amiga con total desparpajo que se ha vuelto invisible para los hombres, para las relaciones, para el sexo. Me da que exagera mucho, pero algo hay cuando pasamos de esa edad. No recuerdo qué escritor confesaba que llevó fatal el tiempo en el que, al envejecer, se dio cuenta de que se había vuelto transparente para los idilios. Aunque reconocía haber sido un seductor nato en su vida. Mi amiga, también: «Mira que he toreado novillos, toros y hasta cabestros», comentaba mientras se partía de risa. 2Y ahora es que… no me ven. Pasan al lado y ni miran…»

Es difícil trasladarse en el tiempo o a experiencias de generaciones anteriores porque me da que la crisis de los cuarenta sucede ahora en realidad a los cincuenta o más. Hoy las décadas se han vuelto locas y todo es posible, como el cambio climático. Cada vez presencio más cómo personas que conozco hacen unas piruetas gigantescas para la edad que tienen.

Ya sé que el amor es ciego, pero otra amiga –esta es de las de verdad, muy certera y cruel– acostumbrada a llamar a las cosas por su nombre, me dice que normalmente cuando un hombre de cincuenta años está con una cría de veinte lo único que hace es el ridículo. Y añade con lengua punzante que es curioso cómo la sociedad entiende mejor que un tipo de cincuenta tenga una novia joven que cuando es la mujer la que está con un pibito estupendo al que le lleva veinte o treinta. Ella dice que se hace el payaso con semejante diferencia de edad, porque los intereses, los placeres, no pueden ser los mismos.

No lo sé. Pero lo que sí veo es que el diablo carga muchas de las redes sociales que sirven para contactar con otros. Demasiado cincuentón que pone el filtro en los veinte años para poder recibir match, contacto, o supermatch… de chicas que podían ser sus hijas.

Aunque la adicción a las pantallas nos está igualando a todos. Vemos las mismas series, consumimos las mismas películas, leemos –los que leen– los mismos libros, la biología nos indica y nos subraya que un cuerpo de cincuenta años no tiene nada que ver con uno de veinte… por mucho que el amor revolucione los sentidos y las hormonas. La de veinte, o el de veinte, tendrá que adaptarse al ritmo del de cincuenta o la de cincuenta o la relación –y la columna– crujirá.

A los cincuenta, las marcas están ahí. Vivir no es gratis. No conozco a nadie de esa edad que diga que las copas le sientan igual que cuando tenía diez o veinte años menos. Las resacas a los cincuenta son un infierno que lleva a los inteligentes a programarse para no volver a caer en el mismo error otra noche. Las últimas y las penúltimas copas, a cierta edad, sobran.

Los que no aceptan el paso del tiempo cantan enseguida en esas redes sociales. Utilizan fotos que no representan la edad que tienen en el DNI. Ya saben: nadie es tan guapo como en su foto de Facebook ni tan feo como en su foto del DNI.

Asumir la edad que se tiene es la llave para ahorrarse bochornos. Pero soñar es gratis. Hay quien se operó para rebajarse la edad y se le redujo en un cuarto de hora. Lo que tardó en despertarse.

Feliz domingo y feliz Navidad… con salud, dinero y amor. ¡Va por ustedes!

adebernar@yahoo.es