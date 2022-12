Tiempos modernos

No sé cómo decírtelo. Ya no entiendo este mundo. Ves en la televisión a esa niña con los ojos abiertos de miedo, sobreviviendo a la congelación en no sé que sitio bombardeado de Ucrania… Y te da una pena enorme, que te invade el alma. Y ves cómo ejecutan en Irán a los jóvenes que protestan por las salvajadas de esa dictadura religiosa… ¿Pero qué es lo qué pasa aquí? ¿Tú lo sabes?

Ya sé que no lo sabes. Es una pregunta retórica. Pero estamos mal, mi niño, estamos mal. Dime si tiene explicación que el presidente de Perú se de un autogolpe donde solo participaba él mismo y después diga que estaba drogado. Se nos está yendo la olla. Algo va mal. Muy mal. Mira Marruecos, que cargó a las dos selecciones de fútbol de la Península Ibérica. Otra vez la invasión musulmana. Las dos para el piso. Y miles de marroquíes que salen a la calle en París y los franceses que dicen… ¡coño! ¿Pero cuánta gente queda en Marruecos si está toda aquí? Y luego los ves a hostias con la policía, que no se acoquinan los tíos… Y los políticos europeos, tan demócratas ellos, yendo al palco de los estadios de un emirato que es una dictadura en un país donde las mujeres son tratadas como mercancía…. Muchas leyes de igualdad y mucha demagogia pero luego pierden el culo por la pasta. Poderoso caballero es don dinero. Te lo digo yo… Este mundo es una hipocresía… Una basura.

Mira a Biden y a los Estados Unidos que ahora también se dan besitos con los amos del petróleo. Y mira a la izquierda europea, aliándose con la ultraderecha para disculpar a Putín por invadir y matar a los ciudadanos ucranianos. ¿Tu lo entiendes? ¿Comunistas y fachas subvencionados por los rusos? Y eso por no hablar de nosotros, con el gallego ese, que tiene nombre de lata de berberechos, como la portavoz, y que es más triste que un entierro de tercera… ¿Cómo que no presentas una moción de censura? ¿A qué esperas coño? ¿No ves que el Sánchez este se va a cargar el país para seguir con el culo puesto en la Moncloa? Que la Montero quiere aprobar una ley que es un disparate: no hay problema. Que los independentistas catalanes quieren cargarse la malversación del código penal para poder convocar un nuevo referéndum: no hay problema. Que los vascos quieren más pasta: no hay problema. Lo que haga falta. Ande yo caliente y jódase la gente. ¡Qué vergüenza!

Te digo yo que esto no pinta bien. Y no podemos decir que no se nos estén mandando señales. Los meteoritos esos que cayeron por aquí y no nos dieron por un pelo. Y los terremotos. Y los volcanes. Son los avisos, ¿sabes? Los avisos del fin de los tiempos. Del anticristo ese, que podría ser el americano rubio loco o el mismo Putin. Esto se va a la mierda. Esta puede ser la última Nochebuena que estemos viviendo… Pero a mí, si te digo la verdad, lo que me gustaría saber es… ¿Tú tienes idea de dónde está mi familia? ¿Tú lo sabes? ¿Por qué no han venido a cenar?

–No lo sé don Manuel. Pero tómese usted ya estas pastillas que tengo que seguir con el resto de la planta. Ande. Hágame usted el favor.

–Vale, hijo. Vale.