¡Pasen, señoras y señores y señoros! ¡Pasen y vean! ¡Ha llegado el Papá Noel electoral con su tómbola navideña! Nuestros gobernantes, a cinco meses de las elecciones, están poseídos por la fiebre de presentar proyectos maravillosos. Como no hay pantanos que inaugurar, se presentan proyectos. Por ejemplo un precioso paquete de nuevas carreteras, acharoladas y brillantes, que acabarán con los atascos de Tenerife cuando se hicieran o se hiciesen. Ahora, cuando los conductores de la isla estén parados en las colas podrán entretenerse mirando un maravilloso folleto con las infografías de esas nuevas y modernas autovías, con el asfalto sin levantar y prácticamente vacías. Quién las cogiera.

Un gran avance. Pero no está solo. También acaban de aprobar la famosa Renta Ciudadana, para que en Canarias no haya pobres. Claro que lo mismo dijeron de la Prestación Canaria de Inserción, que fue un churro. Y del Ingreso Mínimo Vital, que dejó fuera a más del ochenta por ciento de las familias desesperadas que lo pidieron. Pero ahora, el nombre es más corto que los otros. Así que igual es más fácil que las trescientas mil personas que se encuentran en el tenebroso territorio insular de la pobreza reciban una ayuda. Y tal vez sobren perras para comprar algún turrón para entregar a los bancos de alimentos, que ya no tienen ni leche para darles a las familias.

Y no se lo pierdan. Lo más de lo más. También tendremos tren. Y no uno, sino dos. El Partido Popular ha decidido salvarle el cogote al PSOE en el Cabildo de Tenerife. Pero no ha sido gratis. ¡Ni de coña! El PP ha dado sus votos a cambio de que se incluyan en los presupuestos del año que viene los trenes del Norte y del Sur, que serán la solución definitiva al colapso viario. Para este magno proyecto, cuyo costo total será de unos tres mil millones, se va a dedicar el año que viene sobre un millón de euros. O lo que es lo mismo, el equivalente a la compra del picaporte de un vagón y la gorra y el pito del guardarraíles. A millón por año en solo unos tres mil años Tenerife será la envidia de Canarias con su Espresso Macchiato Adeje-La Orotava. Piiii. Piiiiiii.

Pero no crean que todo lo que se está vendiendo en esta tómbola navideña preelectoral son fantasías animadas de ayer y hoy. Humos de pajas o pajas de humo. No señor. El Parlamento canario aprobó una nueva ley, porque aunque tenemos más normas que pelos en las orejas siempre termina faltando alguna. La Ley contra el Cambio Climático servirá para proteger a las viborinas tristes e impedir que las aguas de las islas suban cien metros, como hace diez mil años, lo que produciría la inundación del salón de plenos del Parlamento y el naufragio de sus señorías. Un asunto tentador, pero una gran tragedia para la democracia que, naturalmente, hay que evitar a toda costa y todo coste.

Dentro de muy poco por las grandes ciudades de Canarias solo podrán circular vehículos eléctricos, como los nuevos coches oficiales que se han comprado con el dinero de nuestros impuestos. Y nuestra Isla será un vergel de belleza sin par en el que solo seguirá emitiendo toneladas de mierda a la atmósfera la central eléctrica de Granadilla.