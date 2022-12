La mentira como proyecto

Un viejo refrán en el infierno de la comunicación política sentencia que si no tienes una solución, convoca al menos una rueda de prensa. La congestión automovilística de la autopista TF-5 es ya tan apocalíptica que alguien decidió montar un escaparate y convocar a la prensa: Ángel Víctor Torres, Sebastián Franquis y Pedro Martín. ¿Qué anunciaron? Por supuesto, un plan de choque contra los atascos dotado de chopotocientos millones, en buena parte ya invertidos. Primero, claro, hay que dejar claro por enésima vez que si existen problemas graves en la TF-5 es por culpa de Coalición Canaria y su nefasta gestión. El hecho de que entre 2011 y 2019 CC y el PSOE hayan cogobernado en el Cabildo tinerfeño, por supuesto, es insignificante para los tres mosqueteros y para los heraldos de su buena nueva.

Tres años y medio después de tomar posesión Martín nos descubre que ya estaba solucionando los atascos, pero que no nos lo había contado, tal vez por timidez. Tres años y medio ahí, currando en la oscuridad, para que Tenerife «recupere el tiempo perdido», si es que he escuchado bien la mamarrachada del presidente del Gobierno. Después de insistir en que se han adjudicado obras por valor de más de 353 millones de euros Martín subrayó que la congestión de la TF-5 se resolverá con la variante de La Laguna, el tercer carril Guamasa-La Orotava, el tramo del anillo insular San Juan de la Rambla-Icod y el cierre por el oeste. Apenas falta un 25% de extensión del túnel de Erjos, que estará abierto en la primavera de 2025. Lo más gracioso de todo esto es que el diseño del anillo insular, incluidas las conexiones citadas y el doble túnel de Erjos, que atravesará el macizo de Teno, es obra de la planificación del Cabildo en los mandatos de Ricardo Melchior. Por ejemplo, el expediente de las obras del tramo entre Santiago del Telde y El Tanque, que se lleva él solito más de 240 millones de euros, finalizó con la adjudicación, con Carlos Alonso como presidente de la corporación insular, en junio de 2019. Se presentó un recurso en el Tribunal Administrativo por otra UTE y la adjudicación fue corregida a su favor en el mes de octubre. Pedro Martín no cortó ni pinchó absolutamente nada en este proyecto. El túnel de Erjos se adjudicó en la primavera de 2019 con Fernando Clavijo como presidente del Gobierno. Son datos a los que se puede acceder asomándose un par de minutos a Google.

Hay que tener un cuajo descomunal para vender como proyectos y soluciones propias soluciones y proyectos que propusieron, aprobaron y adjudicaron tus antecesores en el Ejecutivo regional y en el Cabildo. Hay que considerar tarados irremediables a los ciudadanos para mentirles groseramente y sin pestañear ni un segundo. Arthur Kloester decía que la perversión política definitiva es aquella que no se limita a mentir, sino que convierte la mentira en una realidad paralela, en un marco de superioridad política, técnica y moral. Una mentira con vocación de argumento, de régimen y de proyecto político. Es lo que Pedro Sánchez sintetizó en esa expresión espeluznante ahora y en el futuro: «A por todas». Ángel Víctor Torres miente y sabe que está mintiendo en esa rueda de prensa. Pedro Martín miente y sabe que está mintiendo en esa rueda de prensa.

Por otra parte, está el último horizonte de la mentira. Reza muy sencillamente: miente el que asegure que con cualquier solución técnica se podrá acabar con la congestión de tráfico en la TF-5 y eliminar las grandes colas. Miente porque no es posible hacerlo, aunque alivies la presión coyunturalmente. El origen de las colas está en el abuso delirante del transporte privado. El coche es un símbolo de libertad y estatus social considerado como un bien incuestionable. Las colas no son el Cabildo, el Gobierno, los ayuntamientos. Las colas somos nosotros.