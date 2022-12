Esclavos digitales

La última moda en el área de la propaganda para el rebaño, que es lo que somos para las fuerzas visibles e invisibles que gobiernan el mundo, es celebrar conferencias y decir que sirven para desarrollar e impulsar un sector económico. ¿Se te ha venido abajo la ganadería porque el suministro de piensos animales está por las nubes? Pues nada, se celebra un encuentro internacional de ministros de Agricultura y asunto resuelto.

Es el caso de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) celebrada en Las Palmas y que, según la versión de algún responsable afectado por el consumo de hongos alucinógenos, servirá para darle un empujón al papel de las Islas Canarias en el mundo de la digitalización económica.

El asunto suena como una burla en una región donde hay lugares en los que no puedes hablar por el teléfono móvil porque no existe cobertura. Pero lamentablemente no tiene nada de gracioso. Nuestras autoridades sueñan con manadas de nómadas digitales, trabajadores jóvenes y solteros que vendrán a comprar el papel higiénico a Canarias porque aquí pueden trabajar todo el año en la terraza y en bañador. Pero la digitalización no es eso. Es otra cosa.

El mundo digital hacia el que avanzan los gobiernos del mundo consiste en esclavizar a sus ciudadanos a través de la tecnología. La mayoría de las investigaciones, desde las de la policía a las de consumo, se realizan hoy a través de la geolocalización, la huella geográfica de los teléfonos. Las limitaciones al uso del dinero en efectivo son pasos previos a su definitiva eliminación. Y cuando desaparezca el dinero físico para convertirse en apuntes en la nube llegaremos al sueño distópico de Orwell, un Estado que sabrá absolutamente todo sobre sus ciudadanos. Lo que gastan y dónde lo gastan. Ya tienen la ficha de nuestras enfermedades, de nuestros medicamentos y nuestros ingresos. Después lo tendrán todo.

La digitalización no es la libertad, es la negación de la libertad. El dinero virtual es la cadena que nos atará como galeotes a los remos del Estado totalitario. Y el silencioso triunfo de los burócratas es que las democracias están viajando hacia el control absoluto de los ciudadanos a través del big data.

El llamado pasaporte Covid, un documento inútil que ya hemos arrumbado al olvido, sirvió como ensayo general para lo que nos espera en el próximo futuro. La gigantesca presión social y mediática para que nos vacunásemos se ha esfumado tan misteriosamente como apareció. ¿A nadie le escama que aquel terrible virus asesino se haya vuelto tan blandengue en tan poco tiempo? Nos manipulan como a muñecos de trapo.

Nos espera un mundo en el que los ciudadanos tendrán la obligación ser digitales. Ya hoy todas las personas que se relacionan con la administración tienen la obligación de disponer de un correo electrónico o una cuenta bancaria. O sea, un ordenador y una tarjeta. Poco a poco, como vacas con la argolla digital en la nariz, nos van llevando a un maravilloso paraíso en el que todas las comunicaciones y transacciones se harán desde la comodidad del ordenador o el teléfono móvil. Un paraíso en el que quienes te gobiernan tendrán toda la información y todo el control sobre ti.