120 años de Dulce María Loynaz

Hace treinta años, en diciembre de 1992, conocí en La Habana a la señora cubana Dulce María Loynaz, cuando fui a visitarla a su casa de El Vedado. Su amigo de La Orotava, Paco González Casanova, me la presentó cuando le dije que quería conocerla físicamente. El encuentro con Dulce María no fue producto de la casualidad, ya que se debió a la generosidad de un paisano orotavense, de Cuba y de todo lo cubano. Me dio una carta para que sirviera de presentación y no me olvidara de llevarle por su noventa cumpleaños algo de turrón y de pastillas de Avecrem que tanto le gustaban.

Solo sabía de ella que había escrito algunos libros de prosa y poesía. Uno de ellos había sido una novela de viajes a las Islas Canarias a lo largo de los años de 1947, 1951, 1953 y 1958. Se titulaba Un verano en Tenerife y lo había editado en Madrid en 1958. En agosto de ese mismo año se había acercado de nuevo a Tenerife para presentarlo en diferentes municipios de la isla del Teide, en el Ateneo de La Laguna, en la Victoria de Acentejo, en el Casino de Ycod de los Vinos y en el Liceo Taoro de la Orotava. Fue cuando leyó el capítulo que había titulado El sepulcro vacío y hacía referencia al joven marqués de la Quinta Roja, Diego de Ponte, que no pudo ser enterrado en el sepulcro que su familia le había construido en los Jardines de la Villa de La Orotava. Lo cierto fue que el 5 de noviembre de 1992 le fue otorgado el Premio Miguel de Cervantes de Literatura en España y días más tarde, el 10 de diciembre, me acerqué a su casa para saludarla y felicitarla por los noventa años de su natalicio y por la concesión de su triunfo literario que se vio completado por la entrega municipal de La Giraldilla por parte del presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Pedro Chávez, por acuerdo del gobierno cubano en el 400 aniversario de la fundación de La Habana, y del otorgamiento del Premio de la Crítica por su libro Poemas Náufragos, que me dedicó personalmente, y en el que sobresale la Carta de amor al rey Tutankamon, que escribió al visitar la tumba del joven faraón y que tanto le impactó cuando su visita a Egipto en 1929. Sabía que Dulce María en los veranos de 1947, de 1951, de 1953 y de 1958 tenía la sana costumbre de visitar Tenerife junto con su segundo esposo, el periodista tinerfeño Pablo Álvarez de Cañas, afincado en La Habana. Del verano de 1947 destacaré la edición en Madrid de su libro Juegos de agua y del amor, y su estancia en La Palma, que tuve la oportunidad de plasmar en un documental titulado Una semana fuera del mundo, dirigido por Aurelio Carnero y Juan Carlos Sánchez, un canario y un cubano respectivamente. Del verano de 1951 resultó interesante recordar la entrega de un manto cubano a la Virgen de la Peña de Francia y el reconocimiento a Dulce María del título de Hija Adoptiva del Puerto de la Cruz por su apoyo material y espiritual al municipio portuense. Del verano del año de 1953 se le recuerda por su participación, junto con su amiga la académica española Carmen Conde, en la inauguración del Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz. Curiosamente Carmen Conde fue la primera mujer académica de la lengua española que en 1934 le dedicó el poético texto del lírico epistolario: Carta a la poetisa cubana, Dulce María Loynaz. Curiosamente el 15 de agosto de 1953 Carmen Conde escribió en el Puerto de la Cruz que Dulce María Loynaz es una isla. Del verano de 1958 recordamos su relación amistosa con don Francisco Bonnin y sus Acuarelas, así como su participación en diferentes actos culturales que llamaron la atención. De su visita al viejo Liceo de Taoro de La Orotava guardo gratos recuerdos que repetimos en 2008 a los 50 años de su lectura del Sepulcro Vacío, que tanto entusiasmó a la joven poeta villera Cecilia Domínguez, cuando el secretario del Liceo, Jesús Hernández Acosta, recordó la presencia de Dulce María en la Villa orotavense que dejó escrito en el Libro de Honor: «A La Orotava, intersección entre el Teide y el mar Atlántico». También de cuando la recordada amiga Elsie Ribal, que se ausentó recientemente, y José Javier Hernández evocaron la vida y obra poética de Dulce María gracias a la generosidad de Aitana Alberti. Así mismo cuando acompañé a la amiga Cecilia Domínguez al municipio de Arico para participar en un homenaje a Dulce María Loynaz y a su esposo Pablo Álvarez de Cañas. Este pasado sábado, 10 de diciembre de 2022, celebramos treinta años del anclaje en el Puerto de la Cruz de un busto loynaziano, obra de un joven habanero, Carlos Enrique Prado, y por ello nos vemos obligados a recordar al profesor portuense José Javier Hernández por su propuesta al ayuntamiento portuense de nominar esta atalaya como Dulce María Loynaz, así como a la estimada amiga la poetisa Elsie Ribal por su afán de ofrecerle cada año a su admirada Dulce María unos rosas rojas que de seguro le habrá llevado cuando se nos fue a los cielos de Canarias. Todo ello lo podrá certificar una amiga cubana, la periodista Lysbeth Daumon, que ha venido por segunda vez a disfrutar de algunos días en el Puerto de la Cruz.