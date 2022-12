Disculpas y cruzada adelante

Empiezo pidiendo disculpas a las asociaciones ADT y Fadican que defienden a capa y espada a los enfermos de diabetes, pues sí que celebraron actos el pasado 14 de noviembre con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. Estuvieron colaborando en varios municipios de la isla, Santa Cruz, La Laguna, La Orotava… Acudieron también a entrevistas en algunos medios de comunicación, pero aunque la celebración de actos me sigue pareciendo escasa, tengo que felicitarles por las diversas actuaciones.

Me comunican que han firmado un nuevo protocolo con las diferentes autoridades sanitarias del que estaría encantado ser partícipe, no pierdo la esperanza de que incluyan en algún momento las tres e: erradicación, erradicación y erradicación. Esa es una de las razones para no cesar con esta cruzada particular a favor de los enfermos de este terrible padecimiento, la asesina silenciosa.

No era mi intención llevarles la contraria, pero mi percepción de ese día en el que movilicé a mi cuadrilla para escuchar, ver y leer todo lo que se publicó sobre el tema, fue de poca trascendencia. Muchos de mis colaboradores que me leen en EL DÍA, me aseguran que no se enteraron y, personalmente, escuché la COPE y Radio Candelaria, leí nuestro diario además de El Español, busqué también información en el ABC y El Mundo desde la tableta y vi las noticias de la Televisión Canaria. Les aseguro que las noticias fueron escasas. Mi propuesta a ir codo con codo en la defensa de los derechos de los enfermos, para lo que he publicado ya más de 40 artículos hablando del tema. Tras los primeros hubo contactos con los responsables de las asociaciones, pero después han dado la callada por respuesta, incluso se comprometieron a llamarme para asistir como oyente en su Asamblea General. Si se les olvidó, no tiene la menor importancia. Espero a partir de ahora más compenetración y cordialidad, la discrepancia en los objetivos o en la forma de enfocarlos es a mi juicio saludable.

Sigo interesado en conocer a cuánto asciende la recaudación por la imposición a los medicamentos que hace nuestro Estado, especialmente en los que corresponden a la enfermedad. Según algunas fuentes la cifra es de muchos millones de euros. Pedirles una ayudita mayor para la investigación no estaría de más. El tratamiento actual de medicación, alimentación y ejercicio físico no es un fracaso, pero tampoco está siendo la solución. Aseguran que se está revertiendo la enfermedad y que las nuevas tecnologías están ayudando mucho a los pacientes en su control del azúcar en sangre, pero lo cierto es que sigue creciendo de manera desmesurada. La OMS (Organización Mundial de la Salud) cifró en 2019 un aumento de un 42%, dígitos para asustarse y obligar a que los gobiernos inviertan más dinero que permita a la clase médica más investigación.

Ahora dos temas personales. Mi amigo Luis Carlos invitó por su 89 cumpleaños a varios amigos, muchos de ellos jienenses, ahora tinerfeños de adopción. Lo conocí en Jaén cuando tenía 17 años, él era dos años y medio mayor que yo. Aunque ya lo felicité ese día, vuelvo a hacerlo, quiso hacerlo ahora por si no llega a los 90. Fue un acto emotivo, cariñoso y con espléndidas viandas. También el día de la Constitución celebramos la vida. Con el mal trago de la eliminación de España, los 4 hermanos y dos cuñados que quedamos nos reunimos en un acto de hermandad. De una familia de casi 20, quedamos 6 y todos muy mayores. Mi hermana Pili nos abrió las puertas de su casa en Los Campitos y preparó un ágape de tomo y lomo, croquetas y aperitivos, sopa, tortilla, garbanzas, cherne al horno y exquisito vino. Lo pasamos en grande, recordando nuestra infancia y juventud, la escasez, las colas para comprar la leña y el carbón, la abacería con la cartilla de racionamiento, pero todo dentro de una sociedad solidaria. Nuestros padres fueron unos verdaderos héroes, que sacaron adelante a 9 hijos, alimentándonos, vistiéndonos y educándonos tanto en civismo como con los estudios en la escuela con el Catón. Mis cuñados Mercedes de 92 años y Jaime de 83, nos dieron un recital de conocimientos del barrio de El Toscal, son unos eruditos. Gran día para recordar. Con Dios.

aguayotenerife@gmail.com