Estado crepuscular

El PSOE y PP no se ponen de acuerdo en cómo colonizar el poder judicial ocupado por fuerzas de desembarco de ex ministros y militantes. Es un clásico: siempre hay follones con el reparto del botín. Los dos grandes mastines ideológicos quieren comerse las últimas vísceras del Estado y se enseñan los dientes en el zoco nacional.

Pero Pedro Sánchez ya no tiene tiempo para perder con eso de las formas de la democracia. Chiquito coñazo. Aquí se gobierna a hostias en el BOE. Y si hay que rebajar las penas a la sedición y la malversación, se rebajan. Para que los independentistas catalanes y los compañeros andaluces de los ERE se alivien. Y se hace la misma semana en que el Gobierno amenaza con penas de cárcel para las empresas que contraten falsos autónomos. Para que no haya duda de a lo que estamos jugando aquí.

Lo que esta pasando en esta España de ahora es que se parece a la de toda la vida. A la de siempre. A la España invertebrada que pensamos resuelta con aquello de las autonomías. Pero no lo estaba. El Congreso de los Diputados ya no solo está partido en dos bandos que se odian, sino que va camino de tener diecisiete cantones y la abuela. El presidente es un esclavo de sus aliados y gobernar es un menudeo. Dime cuántos diputados independientes tienes y te diré la pasta que te va a tocar. Las leyes que vas a reformar. El poder que vas a ejercer.

Hoy no se razona, se insulta. Los partidos son agencias de colocaciones y máquinas de propaganda mediática, conscientes de que los ciudadanos son tan extremadamente influenciables —lean bobos— que pueden ser convencidos de cualquier cosa. Las leyes ya no representan el bien común, sino la idea del bien común que tiene el iluminado de turno. Se hacen hoy y se derogan mañana. Así tejemos un año lo que destejemos al siguiente, mientras esperamos que llegue Godot. El último se quedó cuarenta años a punta de bayoneta. Y no aprendemos.

Las politicas de consenso se han convertido en disenso. La tolerancia en pensamiento único. La libertad en un tortuoso camino lleno de autocensura, trampas, espinas y leyes mordaza. El nuevo comunismo, por la izquierda, se ha adueñado del feminismo, el animalismo y la defensa de un Estado totalitariamente protector. Por la extrema derecha y cierra España ha surgido un populismo que se opone a la inmigración masiva, al feminismo beligerante y al Estado de las Autonomías demasiado autónomas. Y a los liberales no les votan ni en su casa.

No creo que el Estado se rompa por las costuras de las secesiones catalana o vasca. Agoniza de otros virus más graves que el independentismo. El bipartidismo, el turnismo en la gestión de la finca, que dimos por difunto, ha vuelto a reverdecer las viejas dos Españas que se detestan. La esperanza de las nuevas fuerzas políticas fue un fraude. Eran más de lo mismo.

Los ciudadanos, descreídos, piensan que todos son iguales. La sociedad está enferma de desinterés y de ignorancia. La política, está llena de mediocridad y oportunismo. Y la democracia de desilusión. Es el cóctel perfecto para que todo se vaya al carajo. No sé, ni siquiera, si Europa nos podrá salvar de nosotros mismos. ¡Si hasta en Alemania tienen ya Tejeros!