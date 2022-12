Tiempos sospechosos

Ustedes me van a perdonar. En otros tiempos no me molestaría en hacerles llegar mi mosqueo. Pero coincidirán conmigo en que con los precedentes que llevamos, el asunto es para prestarle atención.

En los últimos días tres bólidos han surcado los cielos de Canarias. Y no hablo de un circuito del motor celestial, sino de pedruscos de considerable tamaño que han decidido –es un decir– hacernos una peligrosa visita que gracias a los hados han acabado en el mar. Los científicos dicen que es algo habitual, pero luego, con la boca más pequeña, aseguran que no es tan frecuente que los meteoritos vengan en grupos de tres. Después del episodio de la espesa calima, de la pandemia y de los volcanes de El Hierro y de La Palma, a todo el mundo se le ha bajado el cuajo. Hasta a los que saben de lo que están hablando. Pero es que no solo nos tienen acogotados los trozos de roca espaciales. Resulta que, además, los sismógrafos nos están avisando de una sucesión de enjambres, o sea, pequeños terremotos que se producen muy seguidos entre sí, que se están registrando en algunas zonas de Tenerife y en el mar, entre esta isla y Gran Canaria, cerca de esa zona que llaman “el volcán de en medio”, que podría ser una alusión al Parlamento, pero que en realidad se refiere a una bolsa de magma ígneo que anda por salir a medio camino del pleito. Con los antecedentes que tenemos y con el gafe que últimamente nos está rondando, algunos andan seriamente mosqueados. Parecen las señales del fin de los tiempos. Tenemos un invierno que se parece bastante más a los meses finales del verano que al frío que tocaría en estos meses. El fenómeno se denomina La Niña y los meteorólogos creen que hay grandes posibilidades de que este desbarajuste se extienda, con temperaturas primaverales, hasta el mes de febrero. Nos viene bien para el turismo, pero resulta sumamente mosqueante estar en diciembre con el mercurio disparatado. Uno ya no sabe, según el día o según la hora, si ponerse las cholas de playa o las botas de montaña. Y mientras la naturaleza nos manda señales de que todo es muy raro, el futuro de la economía es un sin dios. La gente sigue tirando de los ahorros y gastando como si no hubiera mañana –que igual hasta tienen razón– mientras en Francia han anunciado restricciones eléctricas, como si estuviéramos en Cuba, y Rusia ha amenazado con cortar el petróleo a los países de la Union Europea. Los brotes verdes económicos se pueden esfumar en dos telediarios. Según la Ley de Murphy, en la que tengo una confianza casi infinita, si algo puede ir mal seguramente irá mal. En enero subirá en Canarias el precio de las gasolinas y el diésel, veinte céntimos por litro. Se va a montar una carajera con la gente en las paradas de las guaguas esperando por un conductor que no llega. Estaremos desfondados y sin ahorros. Y a lo peor nos falla el turismo. Igual, por tanto, tal vez nos convenga que surja un nuevo volcán o que caiga un meteorito sobre las viborinas tristes, causando un destrozo. Así podríamos empezar otra llorada pidiendo subvenciones y ayudas que es nuestra más floreciente industria.