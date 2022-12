Abandonados

Aviso, porque debo hacerlo, que con el caso que voy a contar me ligan vínculos de familia y de amistad; lo que pudiera darle a mis palabras falta de objetividad. Creo que no es así. La vergonzosa situación que viene a esta columna la habría relatado igual en cualquier otra circunstancia.

Hay un grupo de funcionarios interinos, en su gran mayoría mujeres, que trabaja en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Algunas desde hace veintitrés años. Cuando salió la Ley de Estabilización pensaron que su situación de provisionalidad tocaba a su fin. Pero nada más lejos de la realidad.

Resulta que la Comunidad Autónoma, concretamente la Dirección General de la Función Pública, sostiene que esas 24 plazas no son de la Administración Autonómica y, por tanto, no se pueden estabilizar. Es sorprendente, porque trabajan en un edificio de esa administración, fichan en el programa de personal de esa administración y han desarrollado trabajos ordenados por cargos propios del Gobierno autonómico.

Función Pública se opone a que esas plazas se estabilicen. Sostiene que es el Ministerio de Justicia el que lo tiene que hacer. Pero en el Ministerio se tronchan de la risa. No saben de qué plazas les están hablando, nunca las han tenido en su plantilla y por supuesto no las han incluido en su oferta de estabilización.

Así pues, ahí tenemos un grupo de personas que han trabajado durante décadas en abuso de temporalidad y que ahora mismo están en tierra de nadie. Básicamente porque a ciertos altos funcionarios les sienta como una patada en el cielo de la boca la ley de estabilización y consideran que los interinos están entrando a la función pública por una puerta falsa. Y si te puedo fastidiar, pues mira qué bien.

Este grupo de funcionarios en «tierra de nadie» ha presentado, con el sindicato CSIF, un aviso de huelga. Pero no hay dios que fije los servicios mínimos. Al Ministerio se la refanfinfla porque no trabajan para ellos. Y la Comunidad Autónoma no quiere establecerlos, porque sería dar su brazo a torcer y reconocer que esas plazas son suyas. El sindicato UGT se ha cabreado porque asegura que los «verdaderos» interinos de Justicia –o sea, de los juzgados– no han presentado ninguna huelga que ellos sepan. Y que eso de que «los interinos de Justicia» van a la huelga es mentira. Y lo es, porque los que van son interinos de una dirección general del Gobierno de Canarias. Que es otra cosa.

Y así estamos, en la primera parte contratante de la segunda parte contratante. En una situación kafkiana que nadie es capaz de resolver. Jugando cruelmente con las emociones, el futuro y la estabilidad de un grupo de personas a las que se ha dejado tiradas como una colilla. Los cargos políticos de la Consejería de Presidencia están por reconocer esas plazas y a esas personas. Pero los altos funcionarios se contradicen: unos piensan que no hay que estabilizar y otros que sí.

De esta forma se ha escrito la historia de un vergonzoso limbo que solo se puede dar en el mundo público. A una empresa privada que hubiera hecho lo mismo ya la habrían deslomado a multas y sanciones. Pero ellos son impunes.