Tiempo perdido

El primero de enero del año que viene nos traerá dos noticias importantes. El litro de combustible de nuestros coches va a subir veinte céntimos de golpe y porrazo. Pero al mismo tiempo, las guaguas serán gratis. El destino nos cierra una puerta y nos abre otra.

Pero lo que parece maravilloso se ha convertido en uno de esos asuntos tan surrealistas de la política. Desde el mismo momento en que las dos diputadas de Coalición Canaria, Ana Oramas y María Fernández, consiguieron arrancar el acuerdo en la negociación de su voto a los Presupuestos Generales del Estado, los partidos de la izquierda canaria empezaron a boicotearlo.

Los socialistas canarios tienen una razón emocional para estar a la contra. Llevan demasiado tiempo tragando sapos de sus jefes en Madrid, pero este último tiene el tamaño de una guagua. El resto, desde Nueva Canarias a Podemos, simplemente se alarmó, sobrestimando la repercusión electoral que puede tener una medida como esa en los ciudadanos de las islas. Y desde el momento mismo en que se anunció que las guaguas iban a ser gratis comenzaron a ponerle palos en las ruedas a la idea.

Si al final el Gobierno de España se carga la medida, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque alguien va a pagar ese pato, no les quepa duda. Se han pasado décadas diciendo que había que abandonar el coche privado, porque era la única manera de acabar con las colas. Han repetido una y otra vez que el transporte público es la manera de no contaminar y de ser responsables con el medio ambiente. Y ahora, cuando resulta que va a ser gratis para todos, ¿se llevan las manos a la cabeza y dicen que no? ¿A qué estamos jugando? ¿Aquí solo pueden ser gratis los saraos con Möet Chandon y coches de lujo que se organizan los partidos?

Las guaguas deben ser gratis. Sin condiciones y sin restricciones. Gratis sin trampas. Claro que habrá que organizarse, para que la gente saque una tarjeta para una serie de viajes, por razones de gestión. Y habría que hacer una campaña –a la que ya llegan tarde– para explicarles a los nuevos usuarios sobre cómo pueden beneficiarse ordenadamente de una medida histórica. Eso es lo que han hecho, sin mayor problema, en las Islas Baleares. Y es lo que deberían estar haciendo los canarios, en vez de irse a Madrid, como se han ido, a pegarle la llorada a los del Ministerio, diciéndoles que les han dejado con el culo al aire y que necesitan más dinero y más tiempo para darle servicio público gratuito a miles de nuevos usuarios.

Hay que reforzar las líneas que la gente va a utilizar para ir a sus centros de trabajo. Y a estas alturas tendrían que tener estimado el número de nuevos viajeros que deberían haber solicitado bonos de transporte gratuito. Se ha perdido demasiado tiempo criticando lo que es imparable. Los canarios tendrán guaguas gratis, como los peninsulares tienen los trenes desde hace meses. Y el que se ponga enfrente de esa ola se va a llevar un revolcón. De lo que hay que ocuparse es de que la gente no se quede horas tiradas en las paradas esperando una guagua que no llega. Y eso no se arregla en Madrid.