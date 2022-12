La política de los hermanos Marx

Hay que reconocer que el ejercicio en directo de la política española se parece cada vez más a un vodevil. Sí, a uno de esos a los que nos tenían acostumbrados los hermanos Marx. Cada cual elaboraba perfectamente un personaje característico: el dotado para tocar el piano, el mudo, el chistoso y ocurrente, el guapo. En España, el consejo de ministros, y no digamos ya el parlamento, se parece cada vez más al camarote de su famosa película.

Esto siendo objetivo, de lo contrario sería para echarse a llorar.

—Tiene la palabra, el diputado/a/e fulanito/a/e. Puede hacer su pregunta.

—Gracias, presidente/a —dice el interpelante—. ¿Sabría su señoría decirnos las razones por las que el gobierno, del que usted forma parte, es incapaz de frenar el alza de los precios?

—Tiene la palabra, el ministro/a/e de turno.

—Gracias, presidente/a. Por el tono con que formula usted la pregunta, y sobre todo por el contenido de la misma, veo que, a la oposición, como siempre, lo que realmente le gusta es crispar el ambiente. Usted sabe mejor que nadie que nuestro afán es la defensa de la clase trabajadora, que por ella luchamos y nos dejamos la piel, no como ustedes, que están con la patronal y con los ricos. Gracias.

Aplausos atronadores de la bancada de izquierdas.

—Tiene la palabra el interpelante, que se ha quedado a cuadros.

—Agradezco su respuesta. No era mi intención molestar al gobierno con preguntas indiscretas. No volverá a suceder. Podría preguntarle, si no es molestia, ¿qué protocolos tiene el gobierno ante un apocalipsis zombi?

—Me alegro de que me haga usted esa pregunta. Como ya sabrá su señoría, no merece la pena hacer planes porque, poco o nada, se puede hacer llegado ese momento. No obstante, el gobierno va a nombrar una comisión para que elabore dichos protocolos.

Al día siguiente, los titulares de los medios progubernamentales —es decir, la inmensa mayoría de los que existen— titulaban de forma sobreactuada: La oposición se hace el zombi ante la grave crisis que padecemos.

Ahora, con la que está cayendo, toda la izquierda y parte de la bancada de derechas, que tiene huevos la cosa, y no digamos ya los medios informativos afines, se han rajado las vestiduras y se han victimizado de manera hipócrita junto a la ministra Montero, por las palabras –torpes e inapropiadas– que una diputada de Vox le dirigió. En ellas, aludía a que «su único mérito es haber estudiado en profundidad a Iglesias».

«Indecente». «Se han cruzado todas las líneas rojas». «Violencia política» «Insultos del hooliganismo de derechas y de la extrema derecha» «Ataque machista» … Y, así, hasta aburrirse. Qué fina tiene la piel la izquierda cuando les conviene. De hecho, la televisión sanchista le dedicó nueve minutos del telediario. Mucho menos que cuando llamó «fachas con toga y machistas» a los jueces porque, decía, boicoteaban su ley.

Hará un tiempo, en la Sexta, nada menos, el insigne Pablo Iglesias exponía su opinión sobre Ana Botella, esposa de Aznar: «Representa todo lo contrario de lo que las mujeres valientes han representado en la historia…, es la que encarna ser la esposa de…, sin preparación…, relaxing cup of café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido…» ¿Alguien puede decir cuántos minutos les dedicó las televisiones pública y privada a estos comentarios, igualmente indecentes y machistas? Efectivamente, cero minutos. La verdad es que no se puede escupir para arriba. Es el jarabe democrático que los de Podemos defienden para los demás. Ya saben, el karma existe.

Todo esto –una maravillosa cortina de humo servida en bandeja por Vox al actual gobierno socialcomunista– ha servido para tapar algunas de sus miserias: como el hecho de aprobar, con nocturnidad y alevosía, el delito de sedición cometido por bandas terroristas; los policías y la guardia civil salen a la calle reclamando que cumplan con lo prometido en relación con la equiparación salarial; la liberación de los delincuentes sexuales por una ley mal redactada de la lacrimógena y dolida ministra Montero; la entrega sin tapujos a los herederos de ETA, otorgándoles la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra; los adversos diagnósticos del FMI y del Banco de España sobre nuestra economía… Y, encima, los falsos ofendidos siguen intentando, como pueden, confundir a la ciudadanía. Si los hermanos Marx levantaran la cabeza.

