Transición Ecológica en la punta del iceberg

Desde hace varias semanas hemos podido asistir, a través de artículos de la redacción del periódico El Día y de sus colaboradores, al gran problema creado por la suspensión cautelar del Proyecto Turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, que no es más que la punta del iceberg de la ley que aplica la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, como es la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la Ley 21/2013, de evaluación ambiental de proyectos.

Entendemos lo que comentaba estos días en El Día Daniel Celis, presidente del Colegio de Profesionales en Turismo: “Un destino turístico deberá ser sostenible o dejará de ser destino turístico”. Y también entendemos al Consejero Valbuena, que no hace más que aplicar la indicada legislación, para no caer, ni él ni sus técnicos de la Consejería, en el grave delito de la prevaricación. Son ya muchos proyectos empresariales y de energías renovables, los que no consiguen la Declaración de Impacto Ambiental y su Autorización Administrativa. Qué más tiene que pasar, para cambiar una normativa que lleva al desarrollo empresarial en Canarias, a situaciones inverosímiles y catastróficas.

Estos días quedó constituido el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, integrado por representantes de las diferentes administraciones, entidades empresariales, sindicales, académicas y el tercer sector, entre otros. Confiamos que a este Consejo, le llegue esta punta del iceberg y propicie los cambios de legislativos de las leyes ambientales que no funcionan. Habría que abrir sin miedo, el debate de la sostenibilidad en situaciones de crisis económica o incluso de “guerras”. De momento, vamos por el camino de ser imposible invertir en Canarias y de ver al empresario como un enemigo, mientras que es todo lo contrario, personas que invierten su dinero infraestructuras, que si no, no se harían y que necesitan el apoyo y sobre todo, la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera.

Solo quiero recordar ahora, las buenas intenciones de iniciativas de mediados de 2020, como fueron “El Pacto para la Reactivación de Canarias”, con el Decreto Ley 15/2020, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, así como la angustiosa iniciativa de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, para la Simplificación Administrativa de los trámites, para el desarrollo de proyectos empresariales.

Estos días, comentaba en El Día el Presidente de Fepeco, Oscar Izquierdo, una tremenda realidad que comparto plenamente: “En la isla se mantiene un permanente debate sobre lo que hay que hacer o deshacer para perder el tiempo y que no se ejecute nada”.