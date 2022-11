Con tristeza

Otro 14 de noviembre celebrando el DIA MUNDIAL DE LA DIABETES con más pena que gloria y, aunque muchos medios de comunicación se hicieron eco, a las asociaciones que deberían defender los derechos de los enfermos no se les vio acción alguna en la calle o participación en los medios informando de la situación de los enfermos o de las novedades para lograr acabar con la enfermedad. En Canarias tenemos asociaciones en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura que forman parte de una federación con sede en Madrid y todas dieron la callada por respuesta. Sí hubo minutos en la Televisión Canaria, en las noticias de las 20:30 presentadas por Pilar Rumeu, estupenda periodista que cada día me gusta más y tiene mucho estilo, como Mónica Plata los fines de semana, nada tienen que envidiar a ninguna presentadora peninsular. Tras la presentación del tema, Pilar dio paso a otra reportera que ofreció datos alarmantes, que aunque conocidos, es bueno recalcar. En Canarias tenemos 200.000 enfermos de diabetes TIPO2 y siguen aumentando, es decir, un 10% de la población de la comunidad autónoma. En este nuestro periódico encontré un anuncio a color a página completa algo confuso. SEEN (Servicio Español de Endocrinología y Nutrición) utilizó términos un poco rebuscados que llevan a confusión, cuando nuestro diccionario tiene palabras más diáfanas para llamar la atención del lector. Decía que una vez detectada la enfermedad TIPO2, en cinco años se “generaría un valor social” de 185 millones de Euros, lo que no explica es quien ahorraría esa cantidad, es de suponer que sería la administración pública. En otros medios nacionales también hubo pequeñas notas de prensa y solo encontré algo interesante las declaraciones de un endocrino en El Español.

Hablo ahora de nutrición, pues me llega información del Nori, el alga marina muy usada en la cocina japonesa, que regula los procesos digestivos y el funcionamiento de los intestinos y, ayuda a prevenir enfermedades de la vista y la aparición de enfermedades cardiovasculares. Alguien me nombró también la Chirimoya, pero tengo entendido que no es recomendable para los diabéticos por su alto contenido en azúcares, así que cuidado. Lo que sí dicen los expertos que son buenos para la lucha contra la diabetes es el consumo de altramuces, los chochos de toda la vida. Una legumbre de alto valor proteico, aliada del corazón, que ayuda a la flora intestinal y es buena para los huesos. En esta lucha contra la asesina silenciosa, intento informarme desde todos los puntos de vista y, creo que el económico también es muy importante. Estoy tratando de averiguar cuánto recauda la Hacienda Nacional por los medicamentos, parece un tema tabú y ni siquiera se sabe qué porcentajes se aplican. El consumo de medicamentos es realmente excesivo y es sorprendente la cantidad que toman los allegados de tu entorno. Mi hermana Pilar toma 14 distintos al día, mi cuñada 12, un amigo 15 y yo tomo 10 pastillas, solo cuatro personas consumen 53 pastillas diarias. Con alimentación de rumiante y largos paseos dicen que tendrás más “CALIDAD DE VIDA”, pero esta enfermedad produce mucha ansiedad y convierte al enfermo en un ser taciturno y pesimista. Lo que se necesita es más investigación. Termino de la falta de personal, el exceso de trabajo y lo mal pagados que están los sanitarios. A una conocida en Londres le han dado casa y cobra un 40% más que aquí. ¿Cómo no van a hacer huelga? Su precariedad y el inmovilismo político, donde un simple concejal tiene mejor retribución, por supuesto que los hace marcharse fuera tan pronto comienzan el ejercicio de la medicina. Además tampoco está reconocida su labor y cuando cumplen la edad reglamentaria de jubilación, los tiran a la basura. Pero esa huelga en Madrid es más política que real. Se les ve el plumero que quieren cargarse a la señora Ayuso, aunque han pinchado en hueso duro. No creo que la situación de esa comunidad difiera mucho de lo que sucede en el resto de España, pero se han juntado los de las cejas y los sindicatos de mariscadas, ibéricos y viandas caras, para tratar de desacreditarla. Precisamente es la segunda capital europea en atención, como si ella inventara el retraso en atendimiento y las listas de espera. CON DIOS. aguayotenerife@gmail.com