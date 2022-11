¿Será posible un referéndum pactado en Cataluña?

Por su parte los políticos de Esquerra Republicana de Cataluña han decidido que sea el 1 de Octubre de 2023 la fecha de celebración de un referéndum ya pactado con el gobierno central coincidiendo con el sexto aniversario de lo acontecido en 2017.Y alegan que ahora como nunca se les presenta la oportunidad y hay que aprovecharla, tan es así que en círculos privados de poder comentan que «nunca pensamos que iba a ser tan fácil».

Si nos atenemos al orden constitucional veo muy complicado su realización, a no ser que surjan imprevistos que han estado bien guardados y premeditados en el tiempo, sorprendiéndonos. Pedro Sánchez con el afán de mantenerse en el poder una vez que ha procurado que desaparezca el delito de sedición del Código Penal hay fuentes que mantienen que esta maniobra es un paso previo a dar el siguiente mas definitivo como el separatismo catalán desea cual es la convocatoria de un referéndum pactado que llegará de la mano de un nuevo Estatuto para Cataluña tras la renovación del Tribunal Constitucional presidido por Candido Conde-Pumpido con lo cual tendrían que abrir en canal la «indisoluble» unidad de la nación proclamada en el articulo 2 de la Constitución vigente.

Parece que es este el horizonte que manejan desde el verano, PSOE, ERC y BILDU donde se contaría así mismo con un enlace del Constitucional que seria el Magistrado José Manuel Bandrés, candidato del ala progresista del Consejo a renovar al que se le sumarian un par de catedráticos designados por el gobierno que han participado en el Libro Blanco sobre la independencia catalana.

Pero a pesar de todo circunscribir un referéndum a Cataluña es algo que por mucho Estatuto catalán que contemple su independencia se compromete la indisoluble unidad de España lo que supone no solo dar un tajo al artículo mencionado sino que la cuestión tiene mas enjundia de lo que a simple vista parece.

Si tuviéramos que modificar cuestiones fundamentales de la actual Constitución y una de ellas es la que recoge el artículo 168 que «cuando se propusiese la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo Preliminar se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio de un nuevo texto constitucional que será aprobado por mayoría de los dos tercios que en el Congreso la conforman 232 diputados .Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales será sometida a referéndum para su ratificación.

Pero, además, hay un muro inquebrantable que no será fácil sobrepasar que es precisamente el Titulo Preliminar anteriormente mencionado que en su articulo 2 dice: “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española ,patria común e indivisible de todos los españoles...».

Efectivamente con esto como telón de fondo claro que se podrá solucionar la cuestión catalana, pero también la vasca, la gallega y la canaria si esta tuviera la fuerza de un pensamiento nacionalista que ahora no se encuentra en su mejor momento. Pero habría tal meneo al que se sometería a la Constitución que la posibilidad de un referéndum pactado es poco mas o menos que una declaración de intenciones, o un trabalenguas fallido entre el gobierno y catalanes que no solucionará nada.

O se modifica la Constitución en todos esos artículos que hemos señalado o no habrá nada que hacer y si se opta por ese camino, que es posible, tendrá un largo recorrido. Y es que los votos del gobierno y aliados no dan lo exigido, no obstante los que están en las alturas del poder y de los gobiernos si deberían, con los ánimos mas calmados iniciar una ruta de cambio constitucional hacia una deseable y difícil Segunda Transición donde la razón política sea universal para los territorios que conforman el Estado y que transiten por un sendero confederal.