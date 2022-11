Los días del mes de la mujer

¿O debo decir «personas menstruantes» para no ofender a nadie? O al menos hacerlo solo con aquellas de nosotras que se sienten vejadas al verse definidas por un proceso fisiológico que ocupa algunos días del mes durante un periodo limitado de nuestra vida. A la nueva izquierda postmoderna y guay no le importa hacerlo, aun si deja muchas huérfanas a la hora de votar. Ya tratar a los hombres como «seres eyaculantes» incluso para ellos parece demasiado... Es más fácil insultarnos a las mujeres. Pero bueno, en plena caza de brujas feministas, yo no quería hablar de eso, sino de la conmemoración, el próximo 25, del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las «personas gestantes» (aunque no lo hayan sido) y que coincidirá con la celebración del Mundial de Catar, paradigma del respeto a los derechos humanos y la liberación femenina. Esos días del mes veremos, en un ejercicio de hipocresía internacional, a nuestros próceres condenar las agresiones machistas mientras vitorean a la selección (porque de boicot ni hablar que fútbol es fútbol y dinero) y las calles se vestirán de violeta para recordarnos a todas las chicas a las que han violado, violan y violarán, a las putas y a las niñas que prostituirán, a las maltratadas, a las muertas, a las que están matando y a las que van a matar mañana. A las mujeres asesinadas por ser mujer. Por machismo y sexismo. Aunque algunos lo olviden, por su sexo.