José Bono o el ‘rayo que no cesa’

No es que Bono sea un poeta de altísimo nivel como lo es Miguel Hernández, quien en su libro el Rayo que no cesa es el resultado de una profunda crisis vital, y ser uno de los mas conmovedores libros de poesía castellana, pero sí que estamos ante un personaje indestructible en el ámbito de la política la que no ha dejado desde que comenzó presidiendo la Junta de Castilla- La Mancha entre 1983-2004, ministro de Defensa del Gobierno de España desde 2004 a 2006 y presidente del Congreso entre 2008 y 2011; aparte de haber sido diputado de las Cortes de Castilla- La Mancha por Toledo y por Albacete. Sin contar sus apetencias por la Secretaría General del PSOE, donde fue derrotado por el exiguo margen de 6 votos por Rodríguez Zapatero.

Lo cierto es que desde que se apartó de la política activa no ha dejado de ser un activista de su partido siendo reclamado por sus opiniones por distintos medios de comunicación que le ha proporcionado una nómina complementaria más allá de la que pueda recibir por su jubilación, lo que no está nada mal . Aunque sus opiniones sobre cuestiones de su organización política, el PSOE, han sido variables y contradictorias, basta recordar que en las elecciones a la Secretaría General a la que se presentaban Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, optó decididamente por la primera, llegando a decir que la presidenta andaluza es «hoy por hoy la principal referencia del PSOE y que va a llenar muchas paginas de la historia de España», dando su rechazo total a la candidatura de Sánchez. Pedro Sánchez fue nombrado secretario general en junio de 2017, pero Bono no dejó de manifestarse negativamente sobre su proceder político pero bien pronto dio un viraje de 180 grados y pasó a encumbrar su liderazgo, apoyándolo sin reservas allí donde quiera que iba, sobre todo en la defensa en la convocatoria del estado de alarma en el comienzo de la pandemia. Y paralelamente desde que en su toma de posesión Sánchez no visitó Marruecos como primera de las visitas que había que realizar como era tradicional por los presidentes del gobierno español, ya enfatizó aquella frase que dijo sobre Marruecos, «un reino que no es democracia ni puede tener el nivel ni la consideración de un país amigo»; hasta su metamorfosis más escandalosa apoyando a Sánchez pasando de ser un acérrimo detractor del régimen alauí al que en 2001 acusó de mafioso a pisar días pasados el Aaiún, capital del Sahara Occidental, territorio pendiente de descolonización por Naciones Unidas con un amplio cortejo que fue, naturalmente, costeado por el erario publico español. Se ha convertido en portavoz lobbista de la política gubernamental apareciendo en Las Palmas, donde se celebró el pasado mes de septiembre la I Conferencia Internacional por la Paz y Seguridad del Sahara Occidental organizada por un antiguo representante de la Republica Árabe Saharaui, Hach Ah Bericall (hoy disfrazado de Tercera Vía con la misión de ir contra el pueblo saharaui de la mano de Marruecos), donde Bono no solo asistió sino que el día anterior pronunció junto a Zapatero una conferencia incitando y convenciendo a que se estaba en el camino correcto sin querer entender que el derecho internacional va por otro lado bien distinto del manifiesto que se debatió en esas jornadas. Lo cierto es que ha sido agasajado junto a su séquito por el régimen de Rabat, que le presentó todos los avances que Marruecos ha prodigado en el Sahara Occidental, el desarrollo cívico y social, así como de los derechos humanos que ejerce el régimen marroquí, no teniendo pudor alguno en posar ante copiosas bandejas de manjares junto, entre otros, con el presidente de la comuna Moulay Hamdi, donde no se cansó de decir que la propuesta marroquí que aceptó Sánchez ha sido lo mejor que se podía haber hecho y habrá que defenderla allí donde se esté, dado que es la solución más lógica y sensata desde que en 1975 España firmó el Tratado de Madrid y devolvió el Sahara a quien le pertenece históricamente. Toda esta cuestión y visitas de políticos del PSOE donde el más relevante es José Bono ha encendido la mecha de un probable conflicto con el Frente Polisario, que ya tiene drones dispuestos a actuar sobre objetivos marroquíes, entre ellos las minas de fosfatos de Fos Bucraa, lo cual originará (esperemos no sea la nueva Ucrania norteafricana) una zona caliente a 90 millas de Canarias que no nos favorece en nada sino que compromete un futuro incierto ya no solo en las aguas y plataforma continental sino en el desarrollo de la principal fuente de ingresos de las islas, el turismo.