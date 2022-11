Medicamentos y maltrato

En el periódico El Español y algunas en redes sociales, se está haciendo publicidad, reiteradamente, de una marca de medicamento de un laboratorio americano, que aseguran acaba con la diabetes TIPO2 en tres meses, anunciando también que pronto llegará a los que utilizan insulina, los de TIPO1. Se trata de un anuncio con enorme transcendencia para los enfermos, pero viendo cómo funciona Internet y las mentiras y despropósitos que a veces se encuentran en la red, no me atrevo a publicar su nombre ni tampoco a sus autores, hasta que haya un reconocimiento oficial de las autoridades sanitarias. Seré cauto y ni los nombraré hasta que se sepa más del tratamiento.

Es de una importancia vital cualquier noticia relacionada con la erradicación de la asesina silenciosa, puesto que los enfermos vivimos preocupados por esta pandemia que aumenta día a día.

En mi cruzada particular por defender nuestros derechos, me he encontrado con muchas mentiras y panaceas irreales que ponen trabas en el camino de los que sí trabajan para mejorar nuestra salud. Estas publicidades pueden ser como el canto de Dulcamara en la ópera de Donizetti “ELIXIR DE AMORE”, una bebida que une a los enamorados pero que es simplemente agua adulterada sin ninguna trascendencia.

Hasta tanto nuestras autoridades médicas no lo acepten, me hago muchas preguntas: ¿Tendrá contraindicaciones? ¿Habrá que tomarla en infusión? ¿Será en pastillas para toda la vida o, por un tiempo breve? Toca esperar pacientemente a que amplíen las noticias, pero reconociendo que mi lucha no es en vano.

Hablemos ahora de mayores. Los que dieron todo por sus familias, con escasos conocimientos, pero aguantando inquebrantablemente la tragedia de una guerra civil con escasez de alimentos, cartilla de racionamiento y colas para obtenerlos. Esos sí que fueron unos auténticos héroes, que supieron alimentarnos, vestirnos, calzarnos y educarnos para convertir a sus hijos en personas con dignidad y honestidad que respetaban a sus maestros, aquellos que lidiaban con cuarenta chiquillos en el aula de lunes a sábado. Estas son las personas a las que ahora maltratan desde todos los sectores, obligándonos a pedir cita desde una aplicación del móvil que a duras penas hemos aprendido a usar, a esperar eternamente a que te coja el teléfono una persona y no una centralita o que el médico te recete por teléfono sin verte la cara ni haberte auscultado. Estamos hartos de no obtener respuestas y, que cuando acudes a una cita te traten como un número y no una persona. Precisamente el otro día tuve un encontronazo con una señora en el centro de salud. Me hicieron un chequeo general que afortunadamente salió bien y, mi doctora me pidió que esperara abajo en la entrada para vacunarme de la gripe. Llegué a la salita, solo había otro paciente y, la auxiliar de la ventanilla me preguntó si tenía cita y le dije que no, que me había enviado mi doctora. Se puso impertinente repitiendo que solo vacunaban con cita y por más que insistí y le rogué, siguió con su negativa. Cuando ya me iba, apareció mi enfermera y me pidió que pasase para vacunarme. Al salir, aunque me falla la audición, escuché perfectamente el comentario que le hizo la negadora a otra compañera: Vaya, el hombre se salió con la suya. Me contuve y solo le respondí que se pusieran un rato en la recepción para ver como las auxiliares no cogían nunca el teléfono.

No es posible que una señora de 80 años que vive en un caserío de un pueblo de Madrid, llame hasta diez veces al día para pedir cita con su médico y sea imposible contactar con el centro. Llama a una abogada conocida para comprobar que no contestan y, ésta, después de intentarlo varias veces y no recibir respuesta se presenta en el centro y el de seguridad le niega la entrada. ¿Qué tiene que hacer la señora? ¿Es o no maltrato?

Una ministra, con motivo de los 40 años de subir al poder de Felipe González, asegura que con él llegaron las residencias sanitarias, las viviendas sociales para los jóvenes, las pagas extras… y todo gratuito. Menuda guanaja, eso se hizo con el Ministro Girón de Velazco. A los mayores no nos engañan. Con la democracia se habrá avanzado, pero en birlar. CON DIOS.

