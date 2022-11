El pataleo

Ya sé que han corrido y se han derramado lagos y cataratas de tinta estos días sobre Elon Musk y sus ocurrencias cuando esto se publica.

De hecho, entre que escribo y envío y mis compañeros reciben la columna y ustedes la leen, le habrá dado tiempo de haber ideado unas cuantas estupideces añadidas y de decirse y desdecirse varias veces. Incluso es posible que ahora mismo yo esté escribiendo sobre algo que ya no existe porque, tras cumplir la amenaza de hacerlo de pago, los usuarios hayan salido en desbandada.

Así que qué más da, si todo se derrumba.

Musk ha comprado Twitter, pero parece ser que no al estilo billonario, soltando las perras de golpe, mostrando poderío, sino que, como un mortal cualquiera, debe su mayor parte. Eso debería acercarlo algo más a nosotros, que somos la base de su pirámide alimenticia, si no fuera porque pretende que le paguemos su nuevo juguetito.

Así que, desde que es el mayoral del cortijo, su mayor pasatiempo es lanzar globos sonda y amagar y no dar. También decir una cosa y su contraria en cuestión de segundos, que ese es un privilegio que he descubierto recientemente que tienen los poderosos sin que nadie les afee las incongruencias.

Nos quería cobrar 20 dólares por mantener el distintivo azul con el que –supuestamente– se protegía y confirmaba la identidad real de los usuarios que lo portaran. Luego, cuando se le rebeló Stephen King y unos cuantos genios más poniéndole las cositas claras: «A ver, Elon, rey, que el que deberías pagarme eres tú por estar dinamizándote el cotarro y prestigiándotelo con mi contenido», se puso a regatear y decidió que 8 dólares estaba bien.

Despidió a la mitad de la plantilla con un mail cutre e impersonal y dos días después tuvo que pedir perdón a muchos de sus integrantes y rogarles que volvieran porque, en un rapto de lucidez de esos que le duran poco, se dio cuenta de que sin ellos no podía hacer nada.

Además, es una especie de charlatán pesadísimo que se te aparece continuamente aunque tú no lo sigas ni tengas intención de ello. Y lo peor es que te da cosa bloquearlo, no sea que se haya puesto algún tipo de alarma –con su personalidad egótica a quién le extrañaría– y te expulse de inmediato y sin posibilidad de despedirte de nadie.

Ahí está el dilema. Yo aborrezco a Musk y su manera de conducirse. Pero me cuesta mucho dejar Twitter, como me costaría dejar mi país si lo gobernara Trump, por poner un ejemplo no cercano.

Lo cual no amortigua nada el hecho de que me enferma toda su parafernalia de tirañuelo caprichoso. De hijito del dueño de las minas de esmeraldas al que nadie le dio en su casa dos nalgadas a tiempo, lo que le indujo a pensar que sus números de pequeño divo eran graciosos y ocurrentes y no una soberana pesadez cargante y egomaníaca.

El villano multimillonario es un nuevo arquetipo. Del mal, claro, del relato perverso y hueco. Del humo. Del dinero heredado y la arbitrariedad. De la escasa moral y la absoluta falta de empatía.

Nadie, hace unos años, imaginaba que gente más simple que el mecanismo de un chupete pudiera llegar a dominar el mundo y las voluntades. Pero resulta que sí.

Luego, una piensa que, si el futuro inmediato va a ser esto, mejor ir explorando otros planetas. Y se da cuenta, al instante, de que a esos otros planetas solo pueden ir estos, los cuatro a los que nos hemos entregado voluntariamente regalándoles nuestros datos, que son, precisamente, los que tienen copados los viajes espaciales.

Nos queda el pataleo, pues. Y ya han leído el mío.

@anamartincoello