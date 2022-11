Informe de una chapuza

De esa manera objetiva y dura, que es marca de la casa, la Audiencia de Cuentas elaboró hace pocos meses un informe donde le pega al Gobierno de Canarias una de esas cachetadas que te dejan bailando las muelas. El asunto iba sobre las contrataciones realizadas a cuenta de la pandemia y tanto el análisis como las conclusiones no tienen desperdicio.

El texto es tan demoledor que no se logró aprobar en la Audiencia, donde los miembros cercanos a los partidos del Gobierno le pusieron al informe, espantados, un palo en las ruedas. Pero ahora el texto nonato tiene una segunda vida, porque dicen que la fiscalía del caso mascarillas tiene mucho interés en él.

El informe admite que se trataba de circunstancias extraordinarias, pero añade que eso no significa que las compras del Gobierno canario pudieran hacerse como en una tómbola. Es decir, que se justificaba acudir a procedimientos excepcionales, pero cumpliendo ciertos requisitos legales, que no se siguieron.

La lectura del polémico documento de la Audiencia no deja títere con cabeza. Se compró material a empresas sin solvencia económica acreditada y con la misma relación con el suministro de material sanitario que con la exploración espacial. No una, sino varias veces. En el texto sale la frustrada adquisición del millón de mascarillas, por supuesto. Pero eso, que ya investiga la justicia, no es la única chapuza. El trabajo elaborado por la Audiencia constata que solo en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria tienen almacenadas más de seis millones y medio de unidades de productos COVID-19 que no cumplen los requisitos mínimos de calidad. O sea, productos inservibles por un valor superior a dos millones de euros. Otra raya más para el mismo tigre.

Y de postre, una historieta de fantasmas. Surrealista. Dice la Audiencia que el famoso «Comité de Emergencia Sanitaria» que se creó durante la pandemia no existe. Es solo un producto de la imaginación. «No existe acuerdo alguno del Consejo de Gobierno creando el citado Comité, a pesar de que en la página web del Gobierno de Canarias se anunció que había sido creado y que de facto actuaba como órgano de consulta y asesoramiento al Presidente para la posterior adopción por el Consejo de Gobierno de las medidas y decisiones en el ámbito sanitario que sean precisas para combatir la COVID-19».

Chúpate esa. Los que cambiaban los niveles de alerta, los que nos obligaban a llevar mascarillas, los que abrieron y cerraron bares y restaurantes… realmente no existían. Era un comité fake. Un ectoplasma bananero. Un yoquesé. Aunque por él hayan pasado nuestra salud y la compra de millones de euros en productos sanitarios. Si no fuera para llorar, sería para descojonarse de risa.