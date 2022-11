Jorge Javier, claro que sí

Claro que sí, miren. Es más fácil que Jorge Javier sea candidato a la alcaldía de Madrid que encontrar el mar en Santa Cruz. No hay duda de que Belén Esteban se convertiría en la primera concejala de cultura que le perrea a la Cibeles, y de que esto ocurriría muchos siglos antes de que desaparecieran las colas infinitas en la autopista del norte. Y todo porque van a cancelar Sálvame. Y es que ya no hay distancia entre lo que un famosete cobra de los medios políticos y lo que se paga a los políticos medios o, mejor dicho, mediocres, según la tarifa aplicable en cada momento. Hay que buscarse la vida y reformular la mierda exitosa de Telecinco, para transmutarla en el caramelo apetitoso que ansían las audiencias sedientas de viejos placeres que parezcan nuevos. Y, como no, por supuesto que es más tentador escuchar la penúltima canción de Shakira sobre su ruptura con Piqué, que interpretar al presidente del Cabildo cuando alberga pensamientos impuros sobre su visión de conjunto, llámenlo proyecto o plan, que se base en un mínimo análisis, con algunas conclusiones, y a la locura total de tomar decisiones atrevidas, por causa de los principales retos presentes y futuros, que por increíble que parezca, acucian la realidad de Tenerife. Pero esto no es nada, porque estamos muchísimo más cerca de que al rapero Quevedo le den ocho Grammys latinos, que algún día se llegue a resolver el misterioso caso de las mascarillas inexistentes valoradas en cuatro millones de euros, compradas por el Gobierno de Canarias a una empresa de, mire usted, también dudosa existencia, por aquella tontería del estado de alarma y sus urgencias tan urgentes que nublaron la razón de nuestro estoico presidente. Al final, todo es más sencillo de lo que parece, claro que sí.

dorta@brandwithme.com